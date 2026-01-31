In Fiera Milano la prima Casa del Made in Italy, hub di servizi per imprese e investitori

È stata inaugurata oggi a Milano, negli spazi di Fiera Milano, la prima Casa del Made in Italy. All’apertura hanno partecipato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, la presidente di Mido Lorraine Berton e il presidente della Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti.

Un nuovo punto di riferimento per il sistema produttivo

La Casa del Made in Italy nasce come spazio dedicato al supporto delle imprese che partecipano alle manifestazioni fieristiche, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra istituzioni, sistema produttivo e operatori internazionali. La struttura si inserisce nel contesto delle attività di Fiera Milano, che ogni anno accoglie milioni di operatori economici.

Bozzetti: “Più servizi per 4,5 milioni di operatori”

“Abbiamo voluto con grande entusiasmo portare la casa del Made in Italy in Fiera, dando seguito al progetto ideato dal Ministro Urso e sarà a tutti gli effetti un presidio permanente aperto in tutte le manifestazioni fieristiche che si svolgono a Milano. Ringrazio anche il Presidente Orsini per avere partecipato all’inaugurazione” ha dichiarato il Presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti.

“Questo importante passo rappresenta un ulteriore aumento dei servizi erogati a favore dei nostri 4,5 milioni di operatori economici che ogni anno partecipano alle nostre fiere. Grazie alla Casa del Made in Italy gli imprenditori potranno conoscere o approfondire il sistema di incentivi pensato per supportarli a livello nazionale e locale, ma soprattutto anche gli operatori esteri potranno sapere quali sono gli incentivi per investire in Italia”.

L’inaugurazione di oggi rientra nell’ambito dell’Accordo di cooperazione tra MIMIT, Fondazione Fiera Milano e Fiera Milano, firmato nel settembre 2025 della durata iniziale di tre anni. In questo, le parti si impegnano a promuovere e sviluppare congiuntamente iniziative e progetti al fine di: favorire la partecipazione delle imprese italiane, in particolare delle PMI, alle principali manifestazioni fieristiche come strumento di crescita, visibilità e sviluppo; facilitare l’incontro tra imprese, investitori, buyer internazionali e la rete delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, utilizzando la piattaforma fieristica come hub di connessione; accrescere l’attrattività del sistema fieristico italiano a livello globale; agevolare lo sviluppo di servizi innovativi all’imprenditoria e la diffusione dei principali strumenti pubblici di supporto alla nascita e allo sviluppo di impresa.

Fondazione Fiera Milano si impegna inoltre a collaborare con il MIMIT per il coinvolgimento in eventi, congressi, convegni e workshop e per la definizione di programmi congiunti per promuovere momenti di incontro tra istituzioni, operatori e imprese. Infine, Fondazione mette a disposizione il proprio Centro Studi per la realizzazione di analisi e ricerche con focus su temi relativi ai settori fieristico e congressuale, nonché per la propria rete di rapporti consolidati con il mondo universitario e di ricerca.

Questa volontà di cooperazione si inserisce nel contesto dell’iniziativa avviata da Fondazione Fiera Milano, “Alleanza per il Made in Italy”, che mira a promuovere un dialogo continuativo sul ruolo del sistema fieristico nello sviluppo economico, sociale e culturale del Paese, coinvolgendo diversi attori in un percorso comune di valorizzazione dei comparti industriali di cui le manifestazioni fieristiche sono espressione, a rafforzare l’attrattività del territorio e sviluppare una maggiore sinergia tra quest’ultimo e le fiere.