Gay (Zest) sulla quotazione di Mare Group: “In Italia possono nascere imprese innovative di successo”

“La quotazione in Borsa della nostra partecipata Mare Group, avvenuta nella giornata di ieri, rappresenta motivo di grande soddisfazione per Zest, che fin dal principio ha sposato la sua missione: innovare le imprese italiane e la PA grazie a servizi e prodotti basati sulle nuove tecnologie abilitanti. Oggi Mare Group è una realtà affermata, con oltre 1000 clienti, più di 300 dipendenti e 16 sedi operative. Il percorso di sviluppo di Mare Group, che con la quotazione in Borsa ha tagliato un altro, importante, traguardo, dimostra che in Italia possono nascere e crescere imprese innovative di successo e l’ottimo andamento della prima giornata di negoziazioni, chiuso con un rialzo del 43%, conferma il riconoscimento del mercato. Come Zest vogliamo essere sempre più il propulsore del nuovo tessuto imprenditoriale italiano e il percorso di Mare Group rappresenta un modello di grande prospettiva per tutte le nostre partecipate. Complimenti a tutto il team di Mare Group e, in particolare, a Gennaro Tesone, partner storico di Zest e Chief Growth Officer di Mare Group, per il grande impegno nella crescita della società”, ha affermato Marco Gay, Presidente Esecutivo di Zest.