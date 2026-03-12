Data center, Google punta su Achilles per gestire la rete globale dei fornitori

Google ha scelto Achilles come sistema unico e consolidato per la gestione delle informazioni sui fornitori nella costruzione di data center, supportando l’intero ciclo di vita del fornitore, dall’assunzione e qualificazione fino alla preparazione per l’aggiudicazione del progetto. La piattaforma offre al team del programma di costruzione visibilità regionale e globale sulla capacità dei fornitori, sugli indicatori di rischio e sullo stato di certificazione, consentendo decisioni di approvvigionamento più ponderate e allineate.

Prima di implementare Achilles, il team del programma di costruzione affrontava sfide legate all’aumento della scala e della complessità della fornitura di data center, tra cui visibilità limitata della capacità dei fornitori regionali e del rischio, assenza di un sistema standardizzato per gestire le relazioni con i fornitori, processi di ammissione e accreditamento manuali e frammentati e aumento delle spese operative (OPEX) per mantenere accurati i dati dei fornitori. L’espansione della base di fornitori per supportare nuovi modelli di approvvigionamento e obiettivi DEI rischiava inoltre di creare colli di bottiglia nella qualificazione e nell’aggiudicazione dei contratti, con possibile impatto sui tempi di consegna e sugli Obiettivi e Risultati Chiave (OKR).

Mentre Google continua ad espandere la sua presenza globale di data center per supportare la crescente domanda di servizi cloud e di intelligenza artificiale, il Data Centre Build Programme sta evolvendo il modo in cui coinvolge, qualifica e gestisce i fornitori. L’espansione della rete di fornitori in diverse regioni, modelli di approvvigionamento e tipologie richiede un approccio coerente, trasparente e basato sui dati, reso possibile dall’implementazione di Achilles come sistema unico di registrazione dei fornitori.

Hudtwalcker (Google Data Centers Business Controls): “Con Achilles processo di approvazione più completo e strutturato”

“La piattaforma Achilles rafforza il nostro Data Centre Build Programme fornendo un processo di approvazione più completo e strutturato, anche se il volume dei fornitori continua a crescere. Grazie all’integrazione di dati più ampi sui fornitori, metriche di rischio avanzate e funzionalità centralizzate, tra cui report e analisi, abbiamo migliorato la visibilità della conformità e la coerenza delle valutazioni dei fornitori, mantenendo solidi meccanismi di governance e controllo,” commenta Erick Hudtwalcker, Program Manager, Strategic Risk Management, Google Data Centers Business Controls.

In particolare, Achilles supporta il team del programma di costruzione fornendo:

Visione quasi in tempo reale della capacità dei fornitori, con indicatori di salute finanziaria e informazioni critiche sul personale, per una selezione dei contraenti consapevole dei rischi.



Semplificazione dell’ingresso e della prequalificazione dei fornitori, grazie a dati convalidati su salute finanziaria, EHSQ, governance, conformità legale, sostenibilità, esperienza e capacità.



Identificazione dei fornitori disponibili e qualificati per codice prodotto, regione geografica e stato DEI.



Accesso coerente a informazioni complete e multidimensionali sui fornitori, per decisioni basate sul rischio più ponderate e documentabili, dall’ammissione all’aggiudicazione del contratto.

La soluzione Achilles, spiega una nota di Google, include gestione consolidata dei dati dei fornitori, che riduce duplicazioni e migliora la coerenza tra regioni e progetti, e acquisizione e prequalificazione convalidata, con informazioni inviate una sola volta e riutilizzate in tutti i flussi di lavoro. Offre visibilità della capacità dei fornitori e del rischio regionale, supportando pianificazione e decisioni di sourcing in modelli di consegna multi-award e favorendo la crescita scalabile dell’ecosistema dei fornitori, riducendo impegno manuale e duplicazioni di dati. Infine, garantisce chiari confini di sistema e governance dei dati, gestendo solo i dati di rischio forniti dai fornitori, mentre le informazioni interne a Google (spesa, opportunità, valutazioni) rimangono nei sistemi Google, con collegamenti di riferimento ove necessario.

Grazie ad Achilles, il team del programma di costruzione ha migliorato visibilità dei fornitori, gestione dei rischi e scalabilità della costruzione dei centri dati. Standardizzando la gestione dei dati e offrendo una visione quasi in tempo reale della disponibil