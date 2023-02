Conference League: Lazio-Cluj, le probabili formazioni

Dopo tanti mesi di attesa, si ritorna a giocare in Europa. Per questo si tratta di un Giovedì di coppe tra Europa e Conference League. In quest’ultima sarà impegnata la squadra di Sarri, pronta a vincere il doppio scontro. Ecco allora le probabili formazioni di Lazio-Cluj, gara valida per l’andata degli spareggi che valgono un posto per gli ottavi di finale.

Una partita da non sottovalure e che potrebbe significare molto.

Le probabili formazioni di Lazio-Cluj

Con la ripresa delle competizioni europee, cambiano anche i piani delle varie squadre. Bisogna far riposare i giocatori ed evitare ulteriori stop. Occorre dunque avere una rosa lunga e valida, in modo da potersi giocare sempre ottime carte. Contro il club rumeno i biancocelesti dovranno comunque fare attenzione.

Gli uomini di Maurizio Sarri giungono infatti da una “retrocessione” dall’Europa League e hanno il compito di dimostrare le proprie qualità, soprattutto dopo l’ultima sconfitta in campionato.

Di seguito le probabili formazioni di Lazio-Cluj, anche se potrebbero esserci altri cambiamenti:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Hysaj; Milinkovic Savic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Allenatore: Maurizio Sarri.

CLUJ (4-2-3-1): Scuffet; Manea, Matias, Burca, Camora; Muhar, N.Boateng; Yeboah, Deac, Roger; Janga.

Allenatore: Dan Petrescu.

Entrambe le formazioni risultano essere in linea con l’obiettivo, cioè la vittoria. Il tecnico campano sembra voler adottare pochissimo turnover, schierando il primo portiere e dando spazio in attacco a Immobile, Felipe Anderson e Zaccagni. Nella compagine ospite figura un nome conosciuto (su tutti), ovvero quello di Scuffet. Ex portiere dell’Udinese e attuale portiere del Cluj, vanta il secondo posto per parare in questa edizione di Conference.

Non mancano rispetto e paura tra i due club che hanno, al contempo, il medesimo progetto. Per tutte e due passare il turno vorrebbe dire continuare a tracciare un importante percorso, visto che in campionato le cose non si stanno mettendo benissimo. Si scende in campo Giovedì 16 Febbraio alle ore 21:00, teatro dell’incontro è lo Stadio Olimpico di Roma. La gara sarà visibile su Sky Sport Football e Sky Sport (canale 253), o in streaming sulla piattaforma NOW o Sky.