Offside, ritorna a Milano il festival cinematografico internazionale del calcio

Dal 12 al 18 dicembre, alla Fabbrica del Vapore di Milano, a ingresso libero, prende il via il Festival del Calcio. Venti film in concorso, proiezioni delle partite dei Mondiali, talk e altri appuntamenti imperdibili. Sono tante le novità di questa quinta edizione italiana di Offside Film Festival. Oltre ai celebri documentari calcistici in anteprima da tutto il mondo – disponibili dal vivo e online – che fanno da filo conduttore della manifestazione, il Festival allestirà all’interno della Fabbrica del Vapore un vero Villaggio del Calcio con esposizioni a tema, area food & bar e soprattutto la proiezione di tutte le partite delle fasi finali dei Mondiali.

Il grande fermento di film e documentari calcistici abbonda anche sulla kermesse di quest’anno, che offre una proposta di titoli in anteprima assoluta quanto mai variegata. Grandi storie di calcio con un profondo valore comunicativo, questo è il minimo comune denominatore dei lungometraggi e cortometraggi in concorso.

Altra novità di Offside Film Festival per quest’anno è la collaborazione con Campo Aperto che offrirà gratuitamente durante la rassegna oltre quindici diversi panel accomunati dal titolo “Il Calcio è un pretesto”. Speech e tavole rotonde si susseguiranno infatti per dimostrare come il calcio sia un pretesto per parlare di tutto: società, cultura, economia, storia e politica. Insomma, un pretesto per raccontare e vivere il Pallone in maniera differente.

Infine, a Offside Festival sarà possibile anche assistere – sempre gratuitamente – a Semifinali e Finali dei Campionati Mondiali di Calcio di Qatar 2022, che saranno interamente trasmesse su maxi-schermo all’interno dell’area relax, con beer e food truck dedicati.

Lunedì 12 dicembre – Evento inaugurale di anteprima

Dalle 19.00 – Apertura del Festival e saluti istituzionali – con Giulia Pelucchi, Fabio Pizzul e Anita Pirovano

Dalle 19.30 – Talk Campo Aperto: IL CALCIO È UN PRETESTO – con Giuseppe Pastore, Roberto Marchesi e Fernando Siani

Dalle 20.30 – Proiezione del film RODENI, VELEZ MOSTAR – con introduzione di Alex Čizmić

Martedì 13 dicembre

Dalle 16.30: Talk Campo Aperto: Il dibattito sullo stadio che non c’è stato – con Martina Riva e Fabio Massa

Dalle 18.00 – Talk Campo Aperto: LUCI E OMBRE A SAN SIRO – con Fabio Massa, Giovanni Capuano, Milly Moratti, Claudio Trotta, Filippo Barberis ed Enrico Marcora

Dalle 19.00 – Talk Campo Aperto: LA COPPA DEL MORTO – con Valerio Moggia e Luca Pisapia

Dalle 20.00 – Proiezione della prima Semifinale del Mondiale Qatar 2022

Mercoledì 14 dicembre

Dalle 17.30 – Talk Campo Aperto: CALCIO E DISCRIMINAZIONI con la proiezione del film THE RIGHT TO PLAY

Dalle 19.00 – Talk Campo Aperto: CALCIO È INCLUSIONE – con Astutillo Malgioglio e Francesca Babusci

Dalle 20.00 – Proiezione della seconda Semifinale del Mondiale Qatar 2022

Giovedì 15 dicembre

Dalle 18.00 – Talk Campo Aperto: ANTROPOLOGIA DEL CALCIO – con Guy Chiappaventi e Massimiliano Castellani

Dalle 19.00 – Talk Campo Aperto: C’ERA UNA VOLTA O’REI DAL VIVO: CALCIO E MUSICA – con Tommaso Lavizzari e Enrico Lazzeri

Dalle 20.00 – Stefano Borghi e Alex Uhlmann presentano dal vivo ASSENZIO

Dalle 21.00 – Proiezione del film DO YOU WANT TO WIN, L’IMPRESA DEL LEEDS UTD

Venerdì 16 dicembre

Dalle 18.00 – Talk Campo Aperto: UN NUOVO MODO DI RACCONTARE IL CALCIO – con Lorenzo Longhi, Emanuele Giulianelli e Roberto Brambilla

Dalle 19.00 – Talk Campo Aperto: MONDIALI CHE NON DOVREBBERO ESISTERE – con Angelo Carotenuto e Nicola Sbetti

Dalle 20.00 – Proiezione del film ULTRAS OF EGYPT

Dalle 21.00 – Talk Campo Aperto: MONDIALI E ULTRAS – con Pierluigi Spagnolo e Giuseppe Ranieri

Dalle 22.00 – Presentazione di LINEA MEDIANA

Sabato 17 dicembre

Dalle 14.00 – Talk Campo Aperto: CALCIO E IDENTITÀ – con Luca Pingitore, Francesco Zema e Gian Marco Duina

Dalle 15.00 – BOOK CLUB CON SPEED DATE DEI LIBRI

Dalle 16.00 – Proiezione della Finale 3°/4° posto del Mondiale Qatar 2022 con talk Campo Aperto

Dalle 17.00 – Premiazione del Concorso OFF THE POST 2022

Dalle 19.00 – Spettacolo live de LA RAGIONE DI STATO

Dalle 20.00 – Proiezione del film IL RAGAZZO GIOCA BENE con Francesco Flachi

Dalle 21.30 – Proiezione del film CRUYFF: THE LAST MATCH

Domenica 18 dicembre

Dalle 14.00 – Talk Campo Aperto: CALCIO È MONDIALE – con Darwin Pastorin e Sergio Giuntini

Dalle 15.00 – Talk Campo Aperto: Pre-partita della Finalissima

Dalle 16.00 – Proiezione della Finale del Mondiale Qatar 2022 con talk Campo Aperto

Dalle 18.30 – Talk Campo Aperto: CALCIO È PODCAST – con Dario Focardi, Giuseppe Ranieri, Simone Pierotti, Alessandro Lancellotti

Dalle 20.00 – Proiezione del film PAOLO ROSSI. È STATO TUTTO BELLO di Walter Veltroni

