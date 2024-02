Sardegna, Salvini: “Governo saldo. Lega? Nessun problema”

Il segretario della Lega Matteo Salvini sull'esito delle elezioni in Sardegna: "Si vince e si perde tutti insieme, non è colpa di uno"

Il giorno dopo la cocente sconfitta in Sardegna, parla il leader della Lega Matteo Salvini: “Bisognerà analizzare soprattutto il voto delle citta’ dove la sinistra ha vinto anche con forte distacco mentre il centrodestra ha vinto nelle province e nei piccoli comuni. A Cagliari ha vinto abbondantemente il centrosinistra e su questo bisognera’ fare una riflessione”. “Sicuramente aver perso di tanto a Cagliari piuttosto che a Sassari deve farci riflettere e farci lavorare ancora di più“, ma, evidenzia il leader della Lega, “sarebbe ingeneroso” parlare di sconfitta di Truzzu, perchè “quando si vince si vince tutti insieme, quando si perde non è colpa di uno”.

Salvini: “Sardegna, non c’è stato un problema della Lega”

Quanto ha inciso il voto disgiunto? “Quando il centrodestra aumenta di decine di migliaia i suoi voti rispetto alle politiche e ha un problema in qualche grande città, non è un problema di un partito e men che meno della Lega”. “Ogni tanto cadere serve anche a fare un esame di quello che puoi fare di più e meglio”, ha concluso Salvini.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Salvini: “Il Governo è assolutamente saldo”

Ripercussioni nazionali dal voto sardo? “Il Governo è assolutamente saldo. Sono contento di quello che stiamo facendo, che stiamo progettando. Dopo cinque sconfitte consecutive, mi fa piacere sapere che la Schlein almeno abbia dormito contenta stanotte”. “Le elezioni regionali sono importanti per i cittadini. I sardi hanno deciso. Il loro voto o non voto, perchè quasi la metà dei sardi non ha votato, va rispettato. Il voto degli abruzzesi penso che sarà profondamente diverso”. “Non cambia il mio impegno di ministro con i sardi. Continuerò ovviamente a fare tutto quello che i sardi si aspettano e meritano”.