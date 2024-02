Sardegna, Calenda (Azione): “Crollo della destra? Buon segnale”

“Cambia il vento“. Così il segretario del Pd Elly Schlein commentando la vittoria di Alessandra Todde, candidata del campo largo composto da dem e M5S in Sardegna. Parole alle quali sembra credere anche il leader di Azione Carlo Calenda. “Complimenti ad Alessandra Todde per la vittoria e a Renato Soru per aver condotto una difficile battaglia raggiungendo un risultato non scontato. Le elezioni regionali si confermano insormontabili, dato il sistema elettorale ad un turno secco e la scarsa partecipazione che marginalizza il voto d’opinione, per le forze e i candidati che stanno fuori dai due poli di destra e di sinistra. È una lezione di cui terremo conto. Il crollo tutto interno della destra è un buon segnale per il paese e per la Sardegna che, la Lega, aveva pessimamente governato”. Una analisi a caldo che sembra segnare una rottura rispetto ai primi segnali che vedevano i centristi attratti dalle sirene del centrodestra in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Si vedrà…