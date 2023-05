“Fare per attuare i programmi”: torna Salute Direzione Nord

Torna Salute Direzione Nord, spin off della rassegna Direzione Nord, arrivata alla sua 19esima edizione. L’appuntamento interamente dedicato alle tematiche della salute si svolge anche quest’anno al Palazzo delle Stelline di Milano, venerdì 19 maggio. Una giornata fitta di incontri, panel, convegni. Il palcoscenico privilegiato sul quale approfondire un cambio di paradigma nel quale istituzioni, giuristi, clinici, esperti e società civile creano un tessuto ricettivo per elaborare ed accogliere nuove soluzioni nell’ambito della salute, evitando il rischio di sovrapposizioni e contrapposizioni.

L’evento di Fondazione Stelline, InRete, Fondazione The Bridge

Promossa dalla Fondazione Stelline, da InRete, dalla Fondazione The Bridge con il patrocinio di Regione Lombardia, la manifestazione vedrà anche quest’anno la partecipazione dei maggiori rappresentanti del mondo istituzionale, della sanità, dell’impresa, delle università e dell’associazionismo italiano.

“La grande promessa: fare per attuare i programmi”

“La grande promessa: fare per attuare i programmi”: questo il tema attorno a cui ruoteranno gli incontri della manifestazione del 19 maggio. Una salute per tutti, che sappia coniugare le migliori pratiche nazionali e internazionali. Una salute che non sia per pochi, che sia pubblica ma che giochi in sinergia con i privati, secondo un modello – quello lombardo ma non solo – che si pone un obiettivo solo: migliorare la qualità del servizio, la qualità della cura, la qualità dei farmaci e dei dispositivi medici a disposizione di tutti. Queste sono state le premesse dell’ultima campagna elettorale sia a livello nazionale che regionale, e queste sono state le promesse per tutte le istituzioni andate al voto negli ultimi nove mesi.

Sanità: per un approccio olistico e One Health

Promessa è una parola con una radice importante. Promettere vuol dire mettere avanti, anticipare. Ma alla promessa, all’anticipazione, poi deve seguire la messa a terra, l’attuazione dei programmi. La serietà. La visione per affrontare le sfide della sanità di oggi e di quella di domani. Una sanità di prossimità, in grado di intercettare le necessità dei cittadini anche grazie all’ausilio dell’innovazione tecnologica, che recuperi i ritardi causati dal Covid. Una sanità che non può prescindere da un approccio olistico e One Health che contempli al suo interno la sostenibilità ambientale e quindi anche la mobilità. Il tutto senza dimenticare il ruolo imprescindibile della prevenzione, della formazione e della tutela, anche sotto il profilo giuslavoristico, del capitale umano, autentico motore della ricerca.

Salute Direzione Nord: True News main media partner

Questo dunque il contesto di Salute Direzione Nord, evento di cui True-News.it è main media partner. Sul nostro sito ci sarà la possibilità di seguire in streaming le dirette video di tutti convegni. Nei prossimi giorni di avvicinamento all’evento racconteremo più nel dettaglio i panel, presentando anche i nomi dei relatori partecipanti.