Blanco a Sanremo 2023 distrugge la scenografia sul palco: smette di cantare e viene contestato. VIDEO

Blanco a Sanremo 2023 sarà ricordato più per aver distrutto la scenografia che per aver cantato il suo nuovo singolo. Incredibile ciò che accade nella prima serata della 73esima edizione del Festival.

Blanco, dopo essersi esibito con Mahmood, è ritornato sul palco dell’Ariston durante la prima serata del Festival di Sanremo. Il cantante ha portato il suo nuovo singolo L’isola delle rose. Tuttavia, invece di essere un trionfo della sua musica, c’è stata una reazione giovanile. Non gli arrivava il ritorno in cuffia e così anziché fermarsi ha deciso di distruggere la scenografia, sotto gli occhi increduli del pubblico in sala soprattutto. “Non mi sentivo in cuffia, non sentivo la voce”, ha detto Blanco al termine della sua esecuzione sul palco dell’Ariston interrotta per problemi tecnici.

Poi, è entrato Amadeus che ha cercato sia di capire cosa fosse successo sia di calmare il pubblico che continuava a beccare il giovane artista che rispondeva di essersi divertito lo stesso. “La musica è la musica, volevo comunque divertirmi”, ha aggiunto Blanco, tra le proteste del pubblico. Anche Gianni Morandi ha preso la scopa per pulire il palco. E Amadeus, che non ha perso la calma, ha aggiunto: “Non era dai tempi di Bugo e Morgan che non succedeva una cosa del genere…”.

“Blanco non ricanterà questa sera, non ci sono le condizioni”, ha poi dichiarato Amadeus al rientro in studio dopo la pubblicità tra gli appalusi del pubblico ma anche lo stesso conduttore è sembrato molto sconcertato. Il video mostra quando ad un certo punto, il cantante si ferma e inizia a spaccare tutto sul palco.