“A Brandizzo norme di sicurezza aggirate per finire prima i lavori”

“Sulla strage di Brandizzo la colpa è di Rfi che ha permesso i lavori, non della ditta appaltatrice“. Non ha dubbi Carmela Rozza, già assessora prima ai Lavori pubblici e poi alla Sicurezza del Comune di Milano, ora consigliera di Regione Lombardia nelle fila del PD, sulla morte di cinque operai travolti e uccisi da un treno mentre stavano lavorando ai binari della linea Torino-Milano, vicino alla stazione di Brandizzo.

Rozza: “Le norme degli appalti vengono spesso aggirate per velocizzare i lavori”

L’ennesima tragedia sul lavoro. Una triste consuetine che ormai riempie le pagine di cronaca ogni giorno. “Il problema – spiega Rozza a True-News.it – non è nelle norme scritte negli appalti. E’ che spesso vengono aggirate per velocizzare lavori“. A Brandizzo, quindi, Rfi avrebbe dovuto scegliere “se bloccare i treni o fermare i lavori”. E, invece, le due circostanze si sono sovrapposte causando il tragico epilogo. Emerge, dalle parole di Rozza, il segnale di una mancanza di controlli e di attenzione verso i lavoratori. Come se la conclusione di un progetto valesse più della sicurezza di chi è chiamato a svolgerlo.

La consigliera regionale lombarda: “La sicurezza sul lavoro, in tutti i settori, viene considerata un costo: è questo il punto”

“La sicurezza sul lavoro, in tutti i settori, viene considerata un costo: è questo il punto”, ribadisce, con toni contriti, la sindacalista.

Rozza si sofferma poi sul tema sicurezza per le strade a Milano. Dove, sono nel 2023, sono morte cinque persone investite da camion. “Oggi il presidente dell’ACI, Geronimo La Russa, ha detto che se i camion devono adottare dei dissuasori per evitare i coni d’ombra non devono pagare l’Area C. Finchè il piano del discorso è questo, non si può parlare seriamente di sicurezza”.