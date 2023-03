Stormy Daniels, chi è l’ex attrice porno che ha messo nei guai Donald Trump

Chi è Stormy Daniels, l’attrice porno che ha fatto incriminare Donald Trump. Il tycoon nei guai per aver pagato il suo silenzio dopo una relazione tra i due. Cosa sappiamo esattamente di lei?

Chi è Stormy Daniels, carriera e vita privata dell’attrice porno che ha fatto incriminare Donald Trump

Nata a Baton Rouge, in Louisiana, il 17 marzo 1979, Stephanie Clifford, in arte Stormy Daniels, ha 44 anni ed è una pornattrice, produttrice e regista diventata famigerata per il suo coinvolgimento nell’inchiesta che ha incriminato Donald Trump, ex Presidente degli Stati Uniti d’America. La sua è una vita difficilissima, fin dalla prima infanzia. Cresce con sua madre dopo il divorzio dei suoi genitori, tra povertà e abusi. Studia per diventare giornalista ma fin dal liceo è costretta a mantenersi lavorando come spogliarellista. È in questo modo che si avvicina gradualmente all’industria pornografica, nella quale nel giro di pochi anni diventa una vera e propria star. Nel corso della sua carriera ha partecipato a ben 332 pellicole, girandone anche 94 come regista.

Vita privata: marito, figli

Non c’è solo Trump nel passato di Stormy Daniels. L’attrice è stata sposata diverse volte nel corso della sua vita. Prima con l’attore Pat Myne, suo marito dal 2003 al 2005, poi con l’attore Michael Mosny nel 2005, dal quale divorzia nel 2009. Dal 2010 Daniels è sposata con Brendon Miller, con il quale ha avuto una figlia, nata nel 2011.

L’incontro con Donald Trump, cosa è successo

Stormy Daniels incontra il tycoon americano nel 2006, nel pieno della sua carriera da attrice pornografica. Donald Trump all’epoca, si era appena sposato con Melania Trump, che aveva dato alla luce da poco il figlio Barron. Oltre a gestire il suo impero immobiliare, era anche una star televisiva grazie al reality show The Apprentice. La relazione tra i due dura diverso tempo: i due si incontrano molte volte e Trump le da persino un nomignolo, Honeybunch, promettendole apparizioni nel suo reality show.

Anni dopo, nel 2016, Stormy Daniels prova a vendere la storia della sua relazione con l’allora candidato alla presidenza USA. Donald Trump è stato incriminato proprio per aver pagato il suo silenzio. L’ex legale del miliardario, Michael Cohen, propose all’attrice una mazzetta da ben 130mila dollari per non divulgare la notizia. La decisione del Gran Giurì rappresenta un evento senza precedenti nella storia americana: Trump è il primo ex presidente ad essere incriminato. Secondo la CNN, il tycoon dovrà affrontare oltre 30 capi d’accusa di frode aziendale.