Liguria, nel centrodestra l’accordo sul nome è ancora lontano

Regionali in Liguria, chi dopo Toti? Forza Italia propone Bagnasco, la Lega rilancia con Alessandro o Alessio Piana. Tempo sino a fine agosto. A centrosinistra scalpita Andrea Orlando

Non sarà facile per il centrodestra individuare il nome su cui puntare in Liguria per il dopo-Toti. Se ieri infatti il leader di Forza Italia Antonio Tajani ha lanciato l’idea del coordinatore regionale azzurro Carlo Bagnasco, oggi la Lega raddoppia proponendo invece non uno ma due… Piana. Questa la nota del Carroccio, che ha prima dovuto constatare l’indisponibilità di Edoardo Rixi: “Se la coalizione di centrodestra punta a un candidato politico per la Liguria, la Lega ha ben due candidati col profilo umano e politico adatto a ricoprire il ruolo di governatore: sia Alessandro Piana, attuale presidente ad interim, che Alessio Piana, assessore allo Sviluppo economico, durante il loro mandato hanno dimostrato di possedere le qualità necessarie per guidare la nostra regione. Scelgano gli alleati se è meglio un imperiese come Alessandro o un genovese come Alessio”.

Centrodestra in Liguria, gli altri nomi in campo

Ma, come ricostruisce Genova Today, sono diversi altri i nomi ancora in campo. C’è Ilaria Cavo, che lo stesso Toti ha definito “compagna di viaggio sia nel percorso giornalistico che politico, persona stimata con le qualità per ricoprire la carica”. E poi il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi. Ed ancora Stefano Balleari di Fratelli d’Italia. Dal partito di Giorgia Meloni non sono ancora giunte prese di posizione ufficiali. Con una nota FdI ha tuttavia sottolineato l’importanza di “non disperdere il lavoro fatto in questi anni” e di “valorizzare e consolidare la compattezza del centrodestra”.

Centrosinistra: Andrea Orlando è pronto

A centrosinistra lo scenario appare invece già più definito, con l’ex ministro del Pd Andrea Orlando in rampa di lancio. La sua ufficialità è attesa a giorni. Il centrodestra si è dato tempo sino a fine mese.