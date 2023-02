La Conferenza di Monaco è stata gentilmente offerta da McKinsey

Perché questo articolo potrebbe interessarti? Il sito d’approfondimento POLITICO ha analizzato il legame simbiotico tra la Conferenza sulla sicurezza di Monaco e la società di consulenza americana McKinsey.

Per tre giorni i potenti della terra si sono riuniti all’hotel Bayerischer Hof per l’annuale Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Guerra in Ucraina, proliferazione delle armi e minaccia nucleare hanno tenuto banco per tutto il weekend. Ma i motivi della conferenza, in sordina ne emerge un altro. Lo si può scorgere verso la fine del “Rapporto sulla sicurezza di Monaco“. In una delle ultime pagine del documento emerge un nome che non può passare inosservato, quello di McKinsey.

L’influenza di McKinsey sulla Conferenza di Monaco

Da anni ormai la società di consulenza americana influenza l’agenda della conferenza. Il quotidiano americano POLITICO ha analizzato documenti e intervistato ex dipendenti e membri dello staff della conferenza. Ne è emersa una relazione simbiotica tra la Conferenza e McKinsey. Mentre la Conferenza beneficia – a titolo gratuito – degli esperti e del potere della più grande società gestionale del mondo; questa riuscirebbe a plasmare l’agenda di una dei più importanti meeting del pianeta. Spingendo una narrazione a lei congeniale, nel settore della difesa, dell’energia o della governance. Questo è quanto hanno riferito alcuni degli organizzatori della conferenza.

L’evento si tiene sotto l’egida del governo tedesco. Senza lo stretto coinvolgimento dello stato, che oltre al sostegno finanziario aiuta anche a reclutare i leader globali che prestano alla conferenza il suo prestigio, la Conferenza cesserebbe di esistere. La portata dell’influenza dietro le quinte di McKinsey nel plasmare l’agenda della conferenza è destinata a sollevare interrogativi sulla governance e la supervisione di un evento che si vende come un forum neutrale per discutere gli affari mondiali.

La Conferenza di Monaco secondo McKinsey

In una dichiarazione a POLITICO, la Conferenza ha affermato di essere “un’organizzazione politicamente indipendente e apartitica. La Conferenza di Monaco l’unica responsabile del programma”. Aggiungendo che tutti i partecipanti al suo evento di punta “sono invitati come ospiti personali dal presidente di MSC”.

McKinsey ha descritto la sua associazione con MSC, che si riferisce all’azienda come “knowledge partner” – partner di conoscenza -, come quella di un fornitore di “fatti e dati pubblicamente disponibili” e grafici. Aggiungendo in una dichiarazione che non intraprende nuove ricerche o analisi per il rapporto sulla sicurezza di MSC. “Non abbiamo alcun controllo editoriale sul rapporto o influenza sui suoi argomenti e non abbiamo un ruolo nel plasmare il programma della conferenza, i suoi ospiti o eventi”, ha affermato l’azienda. “Qualsiasi affermazione contraria è sbagliata”.

Il sistema McLeyen di Ursula e McKinsey

Il legame Monaco-McKinsey desta qualche perplessità in Germania; dove l’azienda è stata al centro di uno scandalo politico durante il mandato di Ursula von der Leyen come ministro della Difesa tedesco. L’attuale presidente della Commissione europea ha subito accuse di clientelismo e irregolarità negli appalti del ministero che è tra i principali finanziatori della Conferenza di Monaco. Quando è stata nominata al Ministero della difesa nel 2o13, von der Leyen ha assunto l’allora capo dell’ufficio berlinese di McKinsey, Katrin Suder, come assistente senior. Negli anni in cui lavorarono in McKinsey anche due dei figli di von der Leyen, la società ottenne contratti del valore di milioni dal ministero in quelle che secondo i critici interni erano “circostanze discutibili”.

La vicenda – soprannominata “il sistema McLeyen” a Berlino – ha innescato un’indagine parlamentare di quasi due anni e un rapporto di 700 pagine sulle accuse secondo cui il ministero ha sperperato centinaia di milioni di euro su McKinsey e altri consulenti. Quando la commissione d’inchiesta ha completato il suo lavoro nel 2020, tuttavia, von der Leyen era saldamente a Bruxelles come presidente della Commissione europea e Suder aveva lasciato il ministero.

L’inchiesta ha concluso che i rapporti tra il ministero di von der Leyen e i consulenti erano troppo intimi e che gran parte del lavoro per cui erano stati assunti avrebbe potuto essere gestito dal servizio civile. Sebbene von der Leyen e Suder non siano stati accusati di coinvolgimento diretto in pratiche di approvvigionamento losche, molti politici dell’opposizione hanno sostenuto di avere responsabilità politiche. Un portavoce di von der Leyen, che sabato parteciperà all’MSC, ha rifiutato di commentare questo articolo. Suder non ha risposto a una richiesta di commento a POLITICO.

L’uomo che ha trasformato la Conferenza di Monaco

Von der Leyen e Suder hanno decisamente spingo il coinvolgimento di McKinsey nella Conferenza. Nel dicembre 2012, quando Suder gestiva ancora l’ufficio berlinese di McKinsey, l’azienda ha ospitato un’esclusiva “tavola rotonda” nella capitale tedesca insieme a Wolfgang Ischinger, l’ex ambasciatore tedesco a capo della Conferenza. L’incontro ha portato diversi mesi dopo al primo “Vertice sul futuro della difesa europea”; un incontro esclusivo di “leader militari, industriali e accademici” co-sponsorizzato da McKinsey e MSC. L’essenza dell’iniziativa era spingere i responsabili politici europei a mettere in comune le risorse e guidare l’UE su un percorso verso la difesa comune; un obiettivo di lunga data anche se sfuggente per molti in Europa.

Era anche un obiettivo per alcuni dei maggiori clienti di McKinsey nel settore della difesa, come Airbus, che ha incoraggiato gli appalti comuni nella regione. E chi meglio di McKinsey può aiutare i ministeri della difesa europei nel difficile percorso di razionalizzazione e di eliminazione delle inefficienze?

Quando Ischinger ha rilevato la Conferenza di Monaco nel 2008, la conferenza stava lottando per rimanere rilevante. Fondato durante il culmine della Guerra Fredda come conclave per gli alleati della NATO, l’MSC attirava ancora sostenitori. Compreso l’allora vicepresidente degli Stati Uniti Joe Biden, che partecipò per la prima volta negli anni ’70. Ma aveva perso gran parte del suo fascino e rilevanza. Quasi il 90 percento dei partecipanti era di sesso maschile e la stragrande maggioranza aveva più di 50 anni. Con la guida dei suoi amici di McKinsey, Ischinger ha accelerato il restyling della Conferenza, ampliando il suo calendario di eventi esclusivi; e coinvolgendo dozzine di nuovi sponsor aziendali. Dal 2014, il numero di sponsor è salito a quasi 30 da appena sei nel 2010 e i contributi sono balzati a più di 2 milioni di euro.

Il triangolo bollente di Monaco

In von der Leyen, Ischinger ha trovato un alleato pronto, hanno detto persone vicine alla MSC. E con Suder, l’ex capo di Berlino di McKinsey, alla destra di von der Leyen, Ischinger aveva un filo diretto con il ministero della Difesa. Fu durante il mandato di von der Leyen che fiorì la partnership tra McKinsey e MSC. Von der Leyen e Suder avevano promesso di riformare e modernizzare la disfunzionale Bundeswehr , l’esercito tedesco. L’MSC è stata un’occasione perfetta per mostrare ciò che avevano promesso sarebbe stata una nuova alba nella politica di sicurezza tedesca.

“Se noi europei vogliamo rimanere un attore serio nella politica di sicurezza, dobbiamo unire pianificazione e azione”, ha detto von der Leyen alla conferenza nel suo primo importante discorso all’inizio del 2014, facendo eco alla linea articolata da Ischinger e McKinsey al loro “Future of European Defence Summit” qualche mese prima. Dopo il discorso di von der Leyen, sono saliti sul palco gli amministratori delegati dell’appaltatore della difesa Raytheon e della compagnia aerospaziale Airbus insieme all’ex segretario generale della NATO Javier Solana. Li ha presentati Frank Mattern, senior director di McKinsey. Per la consulenza, la coreografia non avrebbe potuto essere migliore.

Monaco è quasi una copia di Davos

La collaborazione ha dato i suoi frutti per Ischinger in altri modi. La sua esperienza con McKinsey lo ha ispirato ad avviare la sua società di consulenza, Agora Strategy Group, nel 2015, hanno detto ex soci. Come McKinsey, Agora ha operato dietro le quinte della MSC, attirando un esame sgradito, anche se con poche ripercussioni.

Ischinger si è dimesso dalla gestione quotidiana della MSC lo scorso anno, ma è ancora a capo della fondazione che sovrintende all’evento. I suoi legami con McKinsey continuano a essere profondi. Ad esempio, l’azienda ha contribuito a finanziare la Hertie School, un’università privata di Berlino, dove l’ex ambasciatore ha istituito un centro per la sicurezza internazionale. Dopo aver lasciato il ministero della difesa, Suder è entrato a far parte di Ischinger al centro come “senior fellow” ed è anche amministratore fiduciario. Il suo ex collega di McKinsey Mattern, un altro confidente di Ischinger alla MSC, divenne il capo del consiglio di amministrazione di Hertie. Anche se hanno lasciato l’azienda, la loro influenza sulla conferenza continua a riverberarsi.

Ischinger e la sua collaborazione con McKinsey ha lasciato il segno anche sulla natura stessa della conferenza. Con un fatturato annuo di oltre 12 milioni di euro e circa 100 sponsor (incluso McKinsey), MSC è sulla buona strada per diventare ciò che dieci anni fa il suo consiglio consultivo temeva: una copia di Davos.