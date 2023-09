Chi è Fabio Fatuzzo, commissario straordinario unico per la Depurazione

Fabio Fatuzzo è l’attuale Commissario unico per la Depurazione.

Fabio Fatuzzo, nominato lo scorso 25 agosto con un decreto del presidente del Consiglio

Nato a Messina il 19 marzo 1951, Fatuzzo è stato nominato lo scorso 25 agosto con un decreto del presidente del Consiglio, che formalizza la nomina decisa dal ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto, di concerto con il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Un incarico nato tra polemiche e malumori.

Fatuzzo, la nomina che ha sbalordito Schifani

Ad opporsi ci sarebbe stato lo stesso presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani nonostante entrambi facciano parte di Fratelli d’Italia. Il governatore – come riporta l’Espresso – “si è detto sbalordito per il fatto di passare da una figura di altissima competenza a un ex parlamentare senza alcuna preparazione specifica”. Oltre a Fatuzzo, presidente di Sidra ed ex parlamentare, spiega in una nota il Mase, la struttura chiamata a realizzare gli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane negli agglomerati idrici oggetto di infrazione comunitaria si compone anche di due nuovi subcommissari: Salvatore Cordaro e Antonino Daffinà

Fabio Fatuzzo, presidente di Sidra Spa

Dall’ottobre del 2019 Fatuzzo è presidente del Cda di Sidra Spa, Società per Azioni, a capitale interamente detenuto dal Comune di Catania, che gestisce il Servizio Idrico.

Fatuzzo e l’esperienza da assessore a Catania

A Catania Fatuzzo è stato Consigliere comunale dal 1980 al 1990, Consigliere provinciale dal 1990 al 1993 e dal 1998 all’aprile del 2000, quando si è dimesso per ricoprire l’incarico di Assessore del Comune di Catania con delega alla Pubblica Istruzione, Informatizzazione, Servizi demografici, Formazione esterna, Informazione, Manutenzione edifici scolastici.

Nell’ambito dell’incarico assessoriale, Fabio Fatuzzo si è impegnato perchè il servizio scolastico raggiungesse livelli di più alta qualità sia sul piano della ristrutturazione degli edifici scolastici (in meno di un anno ha realizzato oltre 1.000 interventi manutentivi) sia sul piano degli interventi extracurriculari per offrire un supporto alle attività didattiche con iniziative che hanno coinvolto anche i paesi vicini (tra cui Adrano, Militello, Motta, Paternò, Randazzo, Maniace). Nell’ambito della riscoperta dei legami tra il mondo attuale e la tradizione passata ha dato vita, per la prima volta a Catania, ad una Sacra Rappresentazione in collaborazione con Bronte. Ha dato impulso all’informatizzazione nelle scuole realizzando i collegamenti veloci, ISDN e ASDL, in tutti gli Istituti scolastici.

In atto è componente l’Assemblea Nazionale di A.N. di cui è stato tra i fondatori.

L’elezione alla Camera

Alle elezioni politiche del 2001 è eletto deputato alla Camera con il 49,9% dei voti deputato con la lista Abolizione scorporo collegata ad Alleanza Nazionale. Dal 2001 al 2004 è stato membro della VII Commissione finanze; dal 2002 al 2006 della VII Commissione cultura, scienza e istruzione.