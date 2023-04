Troppi vaccini: così i paesi dell’Ue tentano di negoziare con Pfizer

I vaccini sono troppi, le richieste meno. Così molti paesi dell’Unione Europea, a partire dalla Polonia, per poi comprendere Bulgaria, Polonia, Lituania e Ungheria hanno chiesto alla Commissione di rinegoziare le condizioni di fornitura dei vaccini COVID-19 prodotti da Pfizer. I ministri della Salute dei quattro Paesi hanno presentato una richiesta congiunta durante una riunione del Consiglio dell’UE il 14 marzo.

I ministri dei quattro Paesi: “La Commissione dovrebbe cercare opportunità per negoziare ulteriormente con Pfizer”

“La Commissione dovrebbe cercare opportunità per negoziare ulteriormente con Pfizer, in particolare sui pagamenti per le mancate consegne, riducendo il numero di dosi contrattate, o per prendere l’iniziativa stessa e acquistare vaccini in eccedenza dagli Stati membri per donarli alle regioni bisognose”, hanno dichiarato i quattro ministri, come riporta la testata specializzata Euractiv.

Dallo scorso anno, la Polonia ha tentato di rinegoziare il suo accordo con il gigante farmaceutico Pfizer. Il vaccino è sottoutilizzato e i polacchi non possono permettersi di pagare le forniture a causa degli enormi costi di accoglienza dei rifugiati ucraini in fuga dalla guerra russa. All’inizio del mese, la Commissione ha dato alla Polonia il via libera per rinegoziare l’accordo con Pfizer su base individuale.

Ma i colloqui tra Polonia, Pfizer e Commissione sono in corso dal 12 aprile 2022, “a causa della forza maggiore legata all’aggressione russa all’Ucraina e alle sue conseguenze sociali ed economiche per il Paese”, ha dichiarato il Ministero della Salute polacco a EURACTIV.pl. “La Polonia partecipa ai contratti per i vaccini come parte in causa, come altri Stati membri, e ha il diritto di negoziare con il produttore (di vaccini) sulla base del principio della libertà contrattuale”, ha dichiarato il Ministero.

I colloqui tra le due parti sono partiti un anno fa. Ma ancora non si sono sciolti i nodi.

Anche l’Italia potrebbe tentare la negoziazione

L’Italia, ad esempio, dovrebbe ricevere 61,1 milioni di dosi secondo l’accordo Ue. Con una minore diffusione tra gli italiani, le dosi non utilizzate saranno probabilmente 173 milioni, comprese quelle attualmente in magazzino. Tutto ciò dovrebbe costare al Paese circa 3 miliardi di euro.

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci – riporta sempre Euractiv – ha chiesto alla Commissione di rinegoziare i contratti con i fornitori dei vaccini COVID-19. Per evitare il ripetersi di errori e lo spreco di miliardi di denaro pubblico, Schillaci ha chiesto di “tornare ad acquistare i vaccini su base nazionale”. Lo spreco di vaccini “sarebbe difficile da comprendere per le nostre opinioni pubbliche; anzi, rischierebbe di generare paradossalmente un senso di disaffezione verso le future campagne vaccinali”, ha detto il ministro italiano.2

Germania, il ministro Lauterbach: “Le scorte nazionali di vaccini COVID-19 sono elevate, mentre il fabbisogno di vaccini COVID-19 è diminuito”

Un percorso dello stesso tipo è pronto a seguirlo anche la Germania. Il ministro della Salute Karl Lauterbach ha annunciato a metà dicembre che non saranno necessarie 160 milioni di dosi di vaccino già ordinate per il 2023 e il 2024, poiché la domanda è inferiore al previsto e molte sono ancora in magazzino. Ha aggiunto che il governo sta discutendo con la Commissione per ottenere l’autorizzazione a cancellare o ridurre gli ordini.

“Le scorte nazionali di vaccini COVID-19 sono elevate, mentre il fabbisogno di vaccini COVID-19 è diminuito”, ha dichiarato un portavoce del ministero all’emittente pubblica Ard. Il ministero “è in trattativa con la Commissione europea e con i produttori di vaccini per l’adeguamento dei contratti”, hanno aggiunto. Da allora non ci sono stati aggiornamenti sullo stato di questi negoziati.

Il team congiunto e le trattative



Le trattative con le aziende sulle dosi da consegnare sono gestite dal cosiddetto “team di negoziazione congiunto”, composto dalla Commissione e da diversi rappresentanti degli Stati membri, ha dichiarato il portavoce della Commissione a EURACTIV.pl. Questo team riferisce a un comitato direttivo, composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri e della Commissione.

“Sono in corso con gli Stati membri, in seno al comitato direttivo, le discussioni sull’accordo preliminare raggiunto tra il team di negoziazione congiunta e le società “, ha dichiarato il portavoce, rifiutandosi di fornire ulteriori informazioni. “L’esito delle discussioni deve ora essere confermato dagli Stati membri del comitato direttivo”.