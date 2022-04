Monitoraggio flash del diabete, la Regione Sardegna fa passi in avanti

L'attenzione che la giunta ha rivolto alle persone con diabete non ha precedenti nella storia della Sardegna. Non solo a parole.

L’attenzione che la giunta ha rivolto alle persone con diabete non ha precedenti nella storia della Sardegna. Non solo a parole.

Lo si può evincere anche dal budget destinato nonostante questi ultimi tempi siano stati condizionati dal Covid-19. L’assessore alla Sanità, Mario Nieddu, ha trovato in brevissimo tempo le risorse per allargare la prescrivibilità del monitoraggio flash a tutti i malati di diabete della Regione, che sono circa 24mila.

La Sardegna si distingue anche per una presenza d’eccellenza: la Consulta della Diabetologia, un tavolo regionale, aperto alle associazioni e al mondo scientifico. Un esempio virtuoso per le restanti regioni d’Italia, come è emerso dal tavolo di lavoro online

“IL FUTURO, PRESENTE_Chapter 2: Nuovi scenari e next step in tema di accesso e innovazione tecnologica nel monitoraggio glicemico per le persone con diabete in Sardegna”, tenutosi lo scorso 31 marzo e organizzato da Inrete con il supporto non condizionato di Abbott.

A moderare, la giornalista scientifica, Maria Rita Montebelli.

Utilizzo del sistema di automonitoraggio

“Dal punto di vista clinico, ogni paziente ha potuto monitorare il suo diabete 24/24 grazie al monitoraggio capillare e all’FGM che riporta un profilo glicemico spalmato sull’intera giornata”, ha spiegato Mariangela Ghiani, Presidente SID Sardegna.

Ciò permette di capire cosa succede tra un pasto e l’altro e soprattutto indica la direzione, in salita o in discesa, della glicemia.

“Un modello che ha dato sicurezza psicologica al paziente che si sente più protagonista e sicuro nella gestione della malattia. Ora attendiamo le prossime azioni dell’assessorato in merito ad un allargamento della platea dei beneficiari, così che tutti i pazienti che ne hanno diritto possano usufruire del sistema per tutti i pazienti che ne hanno diritto”.

Alessio Lai, Presidente AMS Sardegna, ha evidenziato una delle criticità del momento: “Una problematica nasce dalla tipologia di diabetologia che abbiamo in questa Regione.

Soltanto i centri prescrittori, che nascevano come idonei alla tecnologia, possono prescrivere questa opportunità. Quindi alcuni diabetologi, distaccati da questi centri, non hanno questa possibilità“. E lo svantaggio ricade sul paziente.

Distribuzione

Non mancano disagi neanche nell’ambito della distribuzione. Il Dottor Franco Pili, di Diabete Zero Onlus, ne ha parlato portando un esempio concreto: “All’interno della Fiera di Cagliari, vengono distribuiti, oltre che presidi per il diabete, tutti i farmaci rari.

E tutto quello che rientra nella farmacia territoriale”. Dal racconto di Pili, gli orari di apertura e chiusura della rivendita farmaceutica provocano rabbia nei pazienti che si accalcano al di fuori. Per gestirle, c’è un sistema di prenotazione elettronico e anche un agente ma non si riescono a soddisfare le esigenze dei pazienti. Pili ha proposto una soluzione, un suggerimento all’assessore: “Cerchiamo di dare il freestyle per sei mesi visto che non scade per una settimana.

In questo modo il paziente deve ritirarlo solo per due volte all’anno. Oppure si può pensare a una consegna del materiale a domicilio”. “La criticità riguarda non solo Cagliari ma tutta la Regione“, ha aggiunto Riccardo Trentin, presidente della Federazione Rete Sarda Diabete.

Sono circa 16mila le persone che attendono il dispositivo elettronico per la misurazione della glicemia. “Stiamo scontando un ritardo di anni – spiega. Ma finalmente c’è un dibattito pubblico sul tema diabete”.

Emerge, nell’ambito della distribuzione diretta, una carenza del personale per cui sono state chieste assunzioni straordinarie. “Chiediamo perciò il canale della distribuzione per conto, ovvero nelle farmacie vicino casa. E che il farmacista riceva la giusta formazione sul tema”.

Più positivo lo sguardo di Stefano Garau, coordinatore Fand Sardegna: “Vero che la Sardegna è arrivata in ritardo ma, per la prima volta, nella storia, l’argomento diabete è riuscito ad avere una grande attenzione. Anche per quanto riguarda l’associazionismo, la Sardegna mantiene un primato”. Fand, ha spiegato Garau, sta facendo passi importanti per la formazione a livello nazionale, a partire dal calcolo dei carboidrati, “elemento fondamentale per l’utilizzo della nuova tecnologia”. “Ci sono tanti aspetti ancora da risolvere se pensiamo alle tempistiche del paziente, del medico e dell’interlocutore politico. Ma, in tal senso, la risposta dell’ente regionale mi sta piacendo”.

Mentre il dottor Giancarlo Tonolo, Presidente SIMDO Sardegna, ha aperto gli occhi al futuro: “Oggi questo nuovo sistema corre in aiuto anche alle mamme che prima vedevano i loro figli dormire con il pungidito. Ma avere un sistema con gli allarmi – per cui Tonolo rivolge un appello all’assessore – ci permetterebbe ulteriori risparmi in termini di ricoveri in pronto soccorso”. Un altro vantaggio del flash è la periodicità della scannerizzazione: “Bisogna farne di più, non solo prima del pasto. Ma in continuità: almeno 12 volte”.

Insomma, il sistema di monitoraggio flash della glicemia comincia a prendere piede in Sardegna. In attesa che la platea dei pazienti si allarghi e la distribuzione diventi più efficiente.