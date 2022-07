Giupponi (ATS Bergamo): “Deblistering soluzione per l’efficacia delle terapie”

Bergamo sarà apripista di una piattaforma che integra Ats e farmacie per la geolocalizzazione dei servizi che potranno essere prestati e da luglio ci sarà la possibilità di avere medici di MMG in servizio di persone che vengono in villeggiatura nelle valli e nei laghi.

Il direttore di ATS Bergamo, Massimo Giupponi, presenta a true-news.it l’innovativo progetto: “Fa parte di un percorso che ATS Bergamo sta facendo da tempo con i farmacisti del nostro territorio.

Cioè quello di dotare la rete delle farmacie di un applicativo per consentire alle farmacie di raccordarsi con tutta la rete dei servizi rispetto alle necessità che poi nascono sul territorio. In concreto, l’applicazione che vogliamo far partire nei prossimi giorni prevede la possibilità che all’interno delle farmacie, attraverso questo applicativo, ci sia la disponibilità dei medici di medicina generale. Ciò che il farmacista sappia quali sono i medici di medicina generale presenti sul territorio e che hanno dato la disponibilità per poter gestire il servizio di guardia medica”.

Giupponi: ” I farmacisti saranno in condizione di segnalare ai nostri villeggianti i medici di medicina generale attivi sul territorio”

Un progetto che avrà importanti effetti per il turismo: “Succederà – prosegue Giupponi – che i villeggianti che sono presenti sul nostro territorio si recheranno presso le farmacie, che saranno individuate dal materiale di comunicazione che stiamo preparando e all’interno della farmacia. I farmacisti saranno in condizione di segnalare ai nostri villeggianti quali sono i medici di medicina generale che risiedono su quel territorio, che sono disponibili a fare visite, a rilasciare ricette e ad effettuare la loro prestazione.

Una modalità nuova che noi stiamo costruendo in via sperimentale sul territorio in queste settimane e che vede ancora una volta la rete delle farmacie collaborare con la nostra ATS”.

Il progetto Deblistering

Un altro progetto di grande impatto innovativo è il cosiddetto Deblistering. Lo spiega Giupponi: “Consiste in un lavoro semplice ma assolutamente utile. Noi abbiamo le persone fragili che prendono più pastiglie, così come le chiamiamo noi. A volte se ne dimenticano.

Insomma, si genera questa difficoltà a mantenere la terapia. Quindi il tema dell’aderenza terapeutica, cioè fare in modo che i pazienti che devono prendere i farmaci li prendano in modo adeguato, è uno delle cause maggiori di inefficacia dei piani di cura. La Regione Lombardia ha adottato questo provvedimento attraverso il quale le nostre farmacie e le farmacie di tutta la regione sono in condizione di spacchettare i farmaci che devono essere presi e di costruire dei blister.

Consegnando ai cittadini, nei giorni e nelle ore in cui devono essere presi i farmaci, quelli che devono essere appunto somministrati. Stiamo in queste settimane raccogliendo la disponibilità delle farmacie. Abbiamo iniziato la promozione di questo lavoro all’interno dei cittadini, ad esempio per quanto riguarda le badanti che sono a domicilio, ma anche con un coinvolgimento delle nostre case di riposo. Io sono convinto che questo servizio aiuterà una gestione farmaceutica più efficace”.