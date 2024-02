Lombardia, Emanuele Monti nuovo membro del Cda di Aifa

Emanuele Monti, attuale Presidente della Commissione Welfare del Consiglio regionale lombardo, è stato nominato membro del nuovo Consiglio di Amministrazione della riformata Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa). La nomina, effettuata direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, segna l’inizio del nuovo capitolo dell’agenzia, con Monti scelto come figura capace di portare innovazione e riforma all’interno di Aifa.

Con la sua formazione di alto profilo sia nel settore sanitario che in quello manageriale, Monti ha l’obiettivo di dare all’agenzia una combinazione di competenze tecniche e politiche. Monti vene dall’esperienza come Presidente della Commissione Sanità lombarda e come relatore della riforma sanitaria LR 22 del 2021, unitamente agli oltre 15 anni di leadership in importanti multinazionali.

“Sono orgoglioso di poter contribuire fin da subito alla riforma di AIFA con l’obiettivo di dare valore alla ricerca, l’innovazione e valorizzare i pazienti che devono avere un ruolo centrale nel disegno dei modelli di cura e assistenza”, ha dichiarato Monti, sottolineando l’importanza di valorizzare la ricerca e l’innovazione nel settore farmaceutico.

Nel suo mandato, Monti promette di portare una “freschezza di pensiero” all’interno di Aifa: è il primo membro under 40 del Consiglio di Amministrazione dell’agenzia. Questa prospettiva giovane e innovativa potrebbe essere un’arma in più per affrontare le sfide future e guidare l’agenzia verso nuovi orizzonti di efficacia ed efficienza.

L’Aifa, con una spesa annuale di 34 miliardi di euro e un tasso di crescita medio del 6% annuo, si trova infatti nel primo ciclo dopo la sua riforma. Il primo CDA della nuova versione dell’agenzia, previsto per il mese di febbraio, sarà guidato dal presidente Giorgio Palù e includerà, oltre a Monti, altri tre membri, due dei quali indicati dalla Conferenza Stato Regioni e uno dal Ministero della Salute.