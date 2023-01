Carenza farmaci, ADF e Federfarma vogliono vederci chiaro: la lettera al Ministero della Salute

La carenza dei farmaci, in particolari delle classi utilizzate per curare influenza e raffreddore stagionali, mette in allarme l’ADF – Associazione Distribuzione Farmaci e Federfarma Servizi che – si legge in un comunicato – “in rappresentanza delle Aziende della distribuzione intermedia, esprimono soddisfazione per l’iniziativa di questo Ministero che ha istituito il Tavolo di lavoro in materia di approvvigionamento dei farmaci in cui si sta discutendo dei medicinali mancanti e assicurare il servizio della distribuzione dei farmaci in Italia”.

Farris e Mirone: “Necessario valut are l’entità del fenomeno delle carenze dei medicinali”

Continua la lettera, firmata da Walter Farris, Presidente ADF, e Antonello Mirone, Presidente Federfarma Servizi: “È infatti necessario far fronte tempestivamente ai bisogni dei cittadini, valutare l’entità del fenomeno delle carenze dei medicinali evitando allarmismi e ingiustificate corse all’acquisto che rischiano soltanto di aggravare la situazione, e rispondere alle numerose segnalazioni di criticità in materia da parte di tutta la filiera del farmaco, tra cui anche le scriventi, in una visione d’insieme complessiva dell’intero sistema produttivo–distributivo dei farmaci.

Riteniamo sia di particolare rilievo che nel Decreto istitutivo del Tavolo venga ribadita “la rilevanza strategica del mercato della distribuzione al pubblico dei farmaci, essenziale per l’assistenza sanitaria”, nonché il richiamo al servizio pubblico essenziale svolto dai Distributori Intermedi (art. 1, comma 1, lett. s del D.Lgs 219/2006) che devono garantire in permanenza un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere

alle esigenze del territorio nei limiti di cui i predetti medicinali siano forniti dai titolari di AIC, e provvedere alla consegna delle forniture in tempi brevissimi”.

“Assicuriamo fin d’ora che parteciperemo ai lavori del Tavolo nella maniera più proattiva e concreta”



Oltre ciò, i medesimi operatori svolgono una collaborazione essenziale con le strutture sanitarie pubbliche, per conto delle quali distribuiscono farmaci, dispositivi medici e prodotti sanitari per conto delle Regioni, e con le farmacie realizzano servizi essenziali per la salute della popolazione (screening oncologici, campagne vaccinali, etc.). Abbiamo apprezzato essere chiamati al dialogo e al confronto con le Istituzioni insieme agli altri operatori e professionisti del settore (oramai da mesi anche le nostre Associazioni denunciavano la mancata o insoddisfacente disponibilità di molti medicinali, auspicando un confronto con tutti gli attori del sistema), e assicuriamo fin d’ora che parteciperemo ai lavori del Tavolo nella maniera più proattiva e concreta, apportando il contributo fondamentale della Distribuzione Intermedia, anello centrale della catena che permette l’assistenza farmaceutica alla popolazione sempre e dovunque, anche nelle zone più disagiate del Paese in maniera efficace, efficiente e capillare e risponde, quindi, alla domanda di salute dei nostri concittadini nella piena adesione ai bisogni del SSN, delle Regioni e dei partner di filiera (Industria e Farmacia).