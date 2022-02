Ecco come le stazioni possono far tornare belli i territori

“Le stazioni sono una mia vecchia passione. Potrei passarci giornate intere, seduto in un angolo, a guardare quel che succede. Quale altro posto, meglio di una stazione, riflette lo spirito di un paese, lo stato d’animo della gente, i suoi problemi?”. Tiziano Terzani, che così scrive in “Un indovino mi disse”, ha ragione. Le stazioni ferroviarie sono luoghi affascinanti, soprattutto quando vengono riqualificati e trasformati in elementi di abbellimento e arricchimento dei nostri territori, anziché essere abbandonati al degrado urbano come spesso capita.

Creare un’ intera arteria di nuovi scenari urbani verdi, moderni e ad alta vivibilità lungo i binari del treno è l’idea alla base di Fili, imponente disegno di riqualificazione dei principali centri di connessione di FerrovieNord, che comprende anche interventi di ricucitura urbana grazie a soluzioni all’avanguardia nel disegno architettonico e nella sostenibilità ambientale. Promosso da Fnm, FerrovieNord e Trenord insieme a Regione Lombardia, il progetto interessa l’asse Milano-Malpensa, corridoio fondamentale per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ed è uno dei più grandi progetti di rigenerazione urbana ed extraurbana in Europa.

Altri partner sono Arcadis Italia, ERSAF Lombardia, FLA – Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Goldmann & Partners, Politecnico di Milano e Sirti.

Il progetto coinvolge con opere di ammodernamento, rifacimento e rinnovamento le stazioni di Milano Cadorna, Milano Bovisa, Saronno e Busto Arsizio e le aree ad esse adiacenti, per una superficie di oltre 188.300 metri quadrati, pari a 722 campi da tennis. In totale gli interventi riguardano una superficie di 2 milioni di metri quadrati all’interno della Lombardia, come 1.600 piscine olimpioniche.

E’ prevista la piantumazione di 800.000 alberi in circa 41.000 ettari, un’area più estesa del lago di Garda, attraverso 24 Comuni: sarà un imponente intervento nature-based, finalizzato a migliorare il comfort degli utenti del servizio ferroviario, nonché la più generale resilienza ambientale, senza ridurre la funzione di interscambio modale.

La creazione di una superstrada ciclabile di 72,7 km fra la stazione di Milano Cadorna e Malpensa fungerà da vero e proprio asse infrastrutturale, incentrato sulla mobilità sostenibile, integrato da differenti sistemi di servizi, rivolto alla mobilità, come al turismo e alla dimensione dello spazio pubblico e pensato per l’interscambio con le altre reti del trasporto pubblico, per agire come un vero e proprio dispositivo ambientale.

Infine, è in programma la realizzazione di una foresta sintetica pensile presso la stazione Milano Cadorna, che produrrà ossigeno per la città di Milano.

STAZIONE DI MILANO CADORNA

In un contesto urbano tra i più suggestivi di Milano, attraversato dalla direttrice di Leonardo da Vinci che corre dalla Sala delle Asse del Castello Sforzesco al Cenacolo in Santa Maria delle Grazie, sarà realizzata la Foresta Sintetica Pensile che, come una immaginaria fabbrica, produrrà ossigeno per la città di

Milano.

La stazione di Milano Cadorna, dunque, non più solo immutabile monumento all’intrapresa ambrosiana e lombarda dell’800, potrà saldare un debito ambientale riconnettendosi, senza cesure, con la continuità delle relazioni urbane e generando nuove possibilità di rivitalizzazione e rigenerazione.

STAZIONE DI MILANO BOVISA



Una nuova sede per il Gruppo FNM, innovativa e improntata alla sostenibilità ambientale, sorgerà nei pressi di uno degli snodi di mobilità più importanti, il cuore di un quartiere oggetto di un piano di rinascita urbana FERROVIENORD è partner del Comune di Milano per la riqualificazione del Nodo Bovisa attraverso il bando Reinventing Cities, iniziativa del gruppo C40 che persegue politiche di contenimento delle emissioni di carbonio.

L’area interessata è di circa 91.000 mq. Quella di FERROVIENORD è di circa 37.000 mq. Il Nodo Bovisa l’accesso a Milano dall’aeroporto internazionale di Malpensa, nodo ferroviario tra il centro e il nord dell’area metropolitana e per questo un hub strategico.

STAZIONE DI SARONNO

FERROVIENORD realizzerà un progetto di forte impatto urbanistico nella città di Saronno, attorno a uno

degli snodi più importanti della rete. Un progetto di ridisegno urbano che comprende: la riorganizzazione

del Polo infrastrutturale tecnologico-manutentivo di Saronno Centro con l’obiettivo di raggiungere alti

standard di funzionalità e di sicurezza e migliorare l’accessibilità e la viabilità; il restyling della stazione

di Saronno Centro; la realizzazione di percorsi ciclopedonali e la riqualificazione generale delle aree

aperte in prossimità degli accessi alla stazione con interventi sulle superfici esterne.



STAZIONE DI BUSTO ARSIZIO



Un programma di riqualificazione urbana per la trasformazione di una storica cesura della città in una

nuova centralità urbana, che permetterà la riattivazione dei collegamenti urbani e far da volano per lo

sviluppo delle aree circostanti.