Affitti brevi, la pacchia è finita? L’Ue prepara il giro di vite verso Airbnb & co.

Stangata energia, carrello della spesa alle stelle, mutui in salita e ora anche caro affitti: per le famiglie italiane con contratti ordinari di lungo periodo (4+4), si prospetta un rinnovo con un potenziale aumento medio del +25,6%, soprattutto nelle otto principali città metropolitane. Secondo un’analisi di Abitare Co., società di intermediazione immobiliare, il canone medio per un bilocale è di €945 al mese: Firenze è prima per aumenti (+35,3%), seguita da Bologna, Genova e Napoli, mentre Milano e Roma sono le più “virtuose” (sotto il +20%).

Un rincaro dall’inflazione alle stelle, che però si unisce a una situazione già difficile nei grandi centri urbani, dove negli ultimi anni la disponibilità di immobili in affitto è calata drasticamente a favore degli affitti brevi. Lo denunciano destinazioni turistiche popolari come Parigi, Venezia e Barcellona, che accusano Airbnb e le altre società del settore di aver aggravato la carenza di alloggi, costringendo i residenti a basso reddito a trasferirsi fuori dal centro.

D’altra parte le città più piccole e le aree rurali vogliono invece attirare più turisti proprio attraverso le piattaforme di noleggio online, che rappresentano un quarto di tutti gli alloggi turistici in Europa.

Airbnb & co.: l’Ue prepara una nuova legge

In questa complessa situazione arriva il tentativo di regolamentazione leggera del settore da parte della Commissione europea, che pochi giorni fa ha dichiarato che Airbnb e altre società di affitto case a breve termine dovranno condividere i dati sul numero di persone che utilizzano le loro piattaforme.

La proposta dell’esecutivo UE cerca così di affrontare il mosaico di leggi nazionali diverse in tutta l’Unione, provando a bilanciare gli interessi delle città e delle campagne.

“Le nuove norme proposte contribuiranno a migliorare la trasparenza sull’identificazione e sull’attività degli host, facilitando la registrazione”, ha dichiarato la Commissione, come riporta Reuters. “Inoltre, affronteranno l’attuale frammentazione delle modalità di condivisione dei dati da parte delle piattaforme online e, in ultima analisi, contribuiranno a prevenire gli annunci illegali.

Nel complesso, ciò contribuirà a creare un ecosistema turistico più sostenibile e a sostenere la sua transizione digitale”.

“Queste proposte forniscono ad Airbnb un quadro di riferimento per intensificare le nostre collaborazioni con i governi e rendere più facile per i cittadini europei condividere le loro case e rispettare le regole”, ha dichiarato Georgina Browes, responsabile delle politiche pubbliche dell’UE di Airbnb, aggiungendo che, adottando un approccio più armonizzato alla regolamentazione, l’industria e i governi potrebbero collaborare meglio per migliorare l’accesso ai dati, aumentare la trasparenza ed affrontare le regole locali sproporzionate.

Nuove regole per gli affitti brevi: cosa cambia

In base alle norme proposte, Airbnb e i suoi simili dovranno condividere con le autorità pubbliche, una volta al mese, i dati relativi al numero di ospiti e di notti affittate, in modo automatizzato. Le autorità monitoreranno i loro programmi e potranno applicare sanzioni in caso di non conformità.

La proposta, che dovrà comunque essere concordata con i Paesi e i legislatori dell’UE prima di diventare legge, è simile ad un accordo di condivisione dei dati che Airbnb ha stretto con l’ufficio statistico europeo Eurostat due anni fa, consentendo alle autorità pubbliche di accedere ai dati pubblicati trimestralmente sul numero di persone che utilizzano la sua piattaforma e sul numero di notti prenotate.