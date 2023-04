Al primo posto per engagement su Instagram Agustina Bottoni, seguita da Joseph Grima e da Formafantasma. Rossana Orlandi al comando per numero di follower

Ancora una volta la Milano Design Week 2023 ha reso la città meneghina la capitale mondiale del design. Un palcoscenico irrinunciabile per i più importanti designer nostrani, così come per professionisti emergenti, pronti a catalizzare un’attenzione mediatica altissima su quei canali che ormai stanno diventato imprescindibili: i social network.

Come continuare a seguire le tendenze di questo settore? Ormai da tempo è consolidato il connubio tra il mondo del design e il settore dell’influencer marketing, con i cosiddetti “designer influencer” pronti a mettere in luce le proprie opere o quelle di top brand, che si affidano a loro consci del grande potenziale di ingaggio verso target audience specifiche.

Chi seguire? Ecco la classifica dei “TOP 10 designer influencer italiani” per engagement rate su Intagram, che emergono da una ricerca basata sui dati di FLU PLUS, suite integrata di influencer marketing. La principale audience è composta per oltre il 70%, da donne tra i 25 e i 34 anni.

1. Agustina Bottoni (@agustina.bottoni) 2,13%

Laureata a Buenos Aires, la 24enne di origini argentine ha mosso i primi passi nella moda, poi ha frequentato un master in Design alla NABA di Milano. Oggi dal suo studio nel capoluogo lombardo lavorando a livello globale per marchi e gallerie di fascia alta.

2. Joseph Grima (@josephgrima) 1,95%

Nato ad Avignone nel 1977, ma di origine maltese, è il direttore creativo della Design Academy di Eindhoven, già direttore del New Museum di New York e del Museo del Design Italiano. Vive tra Milano e i Paesi Bassi.

3. Formafantasma (@formafantasma) 1,94%

Dietro a questo duo creativo con base a Milano e a Rotterdam, nato nel 2009, si nascondono i designer italiani Andrea Trimarchi e Simone Farresin. Il loro studio si basa “sulla ricerca che indaga le forze ecologiche, storiche, politiche e sociali che danno forma alla disciplina del design. Oggi”.

4. Paola Navone (@paola.navone) 1,90%

Nata a Torino nel 1950, è una delle più note designer italiane nel mondo. La sua carriera si divide tra il design di prodotto, l’architettura, il design di interni, la scenografia. Come lei stessa racconta, i viaggi sono la sua principale fonte di ispirazione.

5. Sara Ricciardi (@sara___ricciardi) 1,68%

Sara Ricciardi è la founder dell’omonimo Studio, con base a Milano: una pluripremiata realtà che si occupa di creative direction e design multidisciplinare. Spazia tra progetti di interior&retail, installazioni pubbliche, exhibition e product design per aziende e gallerie d’arte.

6. Ilaria Chiaratti (@idainteriorlifestyle) 1,66%

Ilaria Chiaratti è fotografa di interni, stylist e appassionata di stile nordico. Il suo blog “IDA Interior Lifestyle” nasce per condividere ispirazioni di interni in stile nordico e i suoi lavori all’uncinetto. Ilaria è laureata al DAMS e ha ottenuto un diploma di interior stylist in Olanda, dove vive. La sua missione dichiarata è: aiutare le donne a scoprire come migliorare la propria casa con creatività e personalità. Si occupa di styling e fotografia di prodotto, ora anche “product designer”.

7. Edoardo Tresoldi (@edoardotresoldiofficial) 1,42%

Nato a Milano, dopo gli studi artistici si trasferisce a Roma dove lavora nel campo della scultura, della scenografia e del cinema, ambiti che gli forniscono una visione eterogenea delle arti. Nei contrasti del paesaggio contemporaneo lo scultore riconosce il suo Genius Loci di appartenenza e individua nella contaminazione il principio fondante del suo lavoro.

8. Rossana Orlandi (@rossana_orlandi) 0,81%

Figura di riferimento nell’ambito del design in Italia, è al comando della classifica se parliamo di numero di follower (oltre 150.000). Nel 2002 decide di abbandonare il mondo della moda, che era stato il suo dominio per 30 anni, per aprire la galleria d’arte e design che porta il suo nome e che la stampa internazionale ha definito una delle otto più importanti al mondo.

9. Fabio Novembre (@fabionovembre) 0,78%

Nato a Lecce nel 1966, è un architetto e designer italiano. Si è laureato in Architettura al Politecnico di Milano, dove vive e lavora e dove c’è la sua casa-studio. Dallo stile inconfondibile e impossibile da etichettare, è elegante e pop, veste il rock, ma con uno spirito zen, incarnando contraddizioni che sposa con allegria.

10. Palomba Serafini (@palombaserafini) 0,48%

Ludovica e Roberto Palomba, architetti e designer, hanno fondato Palomba Serafini Associati nel 1994 a Milano. La loro cifra distintiva è emersa dalla capacità di coniugare una visione contemporanea della società e delle esigenze degli utenti, con una profonda conoscenza delle radici storiche e culturali del design, producendo risultati che fondono il passato con il futuro.

Subito ai piedi della TOP 10 troviamo invece due nomi molto noti come Patricia Urquiola (@patricia_urquiola) e Elena Salmistraro (@elenasalmistraro), chiamate a risalire posizioni sfruttando al meglio l’occasione della Design Week.