Veronica Maya, chi è oggi la conduttrice: vita privata, marito, figli, Instagram

Chi è oggi Veronica Maya, nota conduttrice televisiva. Scopriamo qualche informazione in più sulla carriera artistica e sulla vita privata della showgirl. Chi è suo marito? Chi sono i suoi figli? Cosa sappiamo di lei?

Chi è oggi Veronica Maya, vita privata e carriera della conduttrice

Nata a Parigi il 14 luglio 1977, Veronica Maya, all’anagrafe Veronica Russo, ha 45 anni ed è una famosa conduttrice e showgirl televisiva. Figlia di una coppia italiana in Francia per lavoro, torna in Italia all’età di cinque anni, quando suo padre apre un ristorante a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. Si avvicina allo spettacolo anche grazie a sua madre, la regista teatrale Eleonora Di Maio. Comincia a recitare dopo i suoi studi alla scuola di Renato Greco a Roma, che la lancia a teatro.

Negli anni 2000 dopo un po’ di gavetta sul palco, fa il suo debutto sul piccolo schermo. Prima su una tv locale, su TeleRoma56, nel programma sportivo Lazialità in TV, poi sulla televisione nazionale, sempre in ambito calcistico, sui programmi Rai Sabato Sprint e Dribbling. È l’inizio di una carriera di successo per Veronica Maya che fa poi il suo esordio come conduttrice sempre in Rai con La Stella del Sud. Nel corso degli anni partecipa e presenta diverse trasmissioni di successo, tra cui Italia che vai, lo Zecchino d’oro, Linea Verde, Unomattina Estate, Natale da favola, Verdetto finale e Quelle brave ragazze. Appare inoltre anche in trasmissioni di Agon Channel, Alice e Fashion TV. Nel 2016 è una delle giurate di Miss Italia. Torna in Rai nel 2023 con lo speciale dell’Epifania Uno Zecchino nella calza.

Vita privata: marito, figli, Instagram

In passato Veronica Maya è stata sposata con l’ex tronista Aldo Bergamaschi. I due cominciano a frequentarsi nel 2003 per poi sposarsi due anni dopo, nel 2005. La rottura arriva nel 2010, quando la coppia decide di annullare il matrimonio alla Sacra Rota. Maya incontra l’amore della sua vita poco tempo dopo. Si innamora di Marco Moraci, noto chirurgo plastico napoletano. I due si sposano ben tre volte: la prima nel 2017, ai Caraibi, poi in rito civile e infine in Chiesa, nel 2019. La coppia è ancora solidissima e ha avuto ben tre figli: Riccardo Filippo, nato il 12 gennaio 2012, Tancredi Francesco, nato il 20 giugno 2013 e Katia Eleonora, nata il 12 gennaio 2016. Veronica pubblica spesso foto della sua bellissima famiglia sul suo profilo Instagram, dove ha raccolto un seguito di ben 161mila follower.