Non è L’Arena, sospeso il programma tv di Massimo Giletti su La7

Il programma condotto dal giornalista Massimo Giletti Non è l’Arena è stato sospeso. A comunicarlo è la stessa rete televisiva in cui la trasmissione va in onda ormai da anni. La notizia si è diffusa subito a macchia d’olio e già c’è chi parla di un possibile rientro di Giletti in Rai.

Non è L’Arena, sospeso il programma tv su La7

Il programma di Massimo Giletti Non è l’Arena è stato ufficialmente sospeso, e a comunicare la decisione è stata La7. «La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma Non è l’Arena che da domenica prossima non sarà in onda», ha fatto La7 sapere. Al giornalista, poi, l’emittente ha voluto dedicare un ringraziamento. «La7 ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione».

Silenzio sui motivi

Sui motivi dietro lo stop del programma televisivo Non è l’Arena c’è per ora massimo riserbo e nulla è ancora trapelato. Nei giorni scorsi Giletti era finito al centro di voci che lo vedevano impegnato in una trattativa con la Rai per un ritorno alla Tv di Stato dalla quale diversi anni fa aveva deciso di andarsene dopo alcune polemiche che vi erano state sulla conduzione della sua trasmissione. Sarà davvero arrivato il momento, per il giornalista, di un ritorno in Rai? Per ora Giletti rimarrebbe «a disposizione dell’azienda». di La7.