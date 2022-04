Nathalie Guetta e Terence Hill, la perpetua di don Matteo: “Sono rimasta a bocca aperta”

Nella puntata di domenica 3 aprile, Nathalie Guetta è stata ospite a Da noi a Ruota Libera. L’attrice, di origini francesi, è nota per impersonare sin dalla prima stagione la perpetua Natalina in Don Matteo. In una trasmissione televisiva, Nathalie Guetta si è espressa su Terence Hill.

Nathalie Guetta su Terence Hill: “Sono rimasta a bocca aperta”

L’attrice durante la sua partecipazione alla trasmissione rivelato un curioso retroscena accaduto più di vent’anni fa sul set di Don Matteo e ha parlato della prima volta che ha visto Terence Hill.

Assieme a Francesca Fialdini che la intervistava, Nathalie ha sottolineato come nella clip appena mandata in onda si vedeva tutto il suo stupore. “Terence è sempre bello ma prima era di una bellezza stravolgente io sono rimasta a bocca aperta”

Nonostante questi suoi apprezzamenti verso l’attore, Nathalie è sposata dal 2007 con il cubano Yudiel Sanchez. I due sono stati insieme fino al 2020, poi ci sono lasciati. Tra i due c’erano ben 17 anni di differenza.

Non ha figli e attualmente vive a Parigi, sua città natale, dove si vocifera abbia un bellissimo appartamento.

Chi è Terence Hill

L’attore Terence Hill di cui ha parlato Nathalie ha lavorato in carriera con registi importanti e tra i suoi film principali ricordiamo Il mio nome è nessuno e i film western girati insieme a Bud Spenser.

Tra questi Lo chiamavano trinità e il suo sequel …continuavano a chiamarlo trinità.