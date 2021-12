Natalia Titova, che malattia ha e perché peggiora

Natalia Titova che malattia ha? Pochi lo sanno ma l’ex ballerina di Ballando con le Stelle, compagna dell’ex nuotatore Massimiliano Rosolino, è stata costretta a smettere prima del previsto in quanto soffre di una malattia.

Natalia Titova che malattia ha?

Natalia Titova, però, ha smesso di ballare. Come mai? Il motivo riguarda una malattia che la affligge che si chiama osteomielite, un’infezione e infiammazione dell’apparato osteo-articolare che riguarda sia l’osso che la cavità midollare (che può portare a conseguenze gravi come la deformità e la sclerosi ossea). L’aver diagnosticato un peggioramento di questa malattia, purtroppo, non le permette più di praticare sport a certi livelli ed è stata costretta ad abbandonare il ballo prima dl previsto. Una malattia che la tormenta fin da quando era ragazzina, quando ha quasi rischiato di perdere una gamba.

Osteomielite: che malattia è e perchè peggiora

Nel dicembre 2020 dello scorso anno, ospite della trasmissione Oggi è un altro Giorno, Titova ha cercato di spiegare come questa malattia la tormenti fin dalla nascita. “Quando sono nata avevo un ginocchio che non si muoveva – ha raccontato nel programma televisivo – e il dottore voleva raddrizzarmi la gamba. È stata mia nonna a salvarmi. Lei lavorava in un ospedale e voleva farmi vedere da un grande professore. Lui quando mi ha visto ha pensato subito a un’operazione, perché era un’infezione che mangiava l’osso. Io la ringrazio perché altrimenti non saprei come sarebbe andata”. La malattia, però, con l’andare degli anni spesso ha un andamento peggiorativo e questo ha creato nella ballerina un fortissimo dolore al ginocchio. Nel caso di Natalia Titova l’osteomielite ha assunto un carattere cronico che ha portato ad un aggravamento della sua condizione fisica. “Sapevo che più di quello non avrei potuto dare. La decisione è stata veramente dura, ma ero consapevole che sarebbe stato meglio smettere” ha concluso sull’argomento l’ex ballerina di Ballando.