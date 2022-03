Malena, chi è la porno attrice che ha fatto rivelazioni hot su Corona e il Pd

Malena La Pugliese è una porno attrice con un passato in politica. Intervistata nel programma Belve, ha rilasciato diverse dichiarazioni su personaggi di spicco della politica e dello spettacolo.

Malena, chi è la porno attrice

Malena La Pugliese, all’anagrafe Filomena Mastromarino, è una porno attrice. Malena è nata a Noci, in provincia di Bari, il 19 gennaio 1983. Ha frequentato la Facoltà di Scienze Biosanitarie, ma ha abbandonato gli studi a qualche esame dalla laurea.

Però Malena fin da piccola sognava di intraprendere la strada dello spettacolo televisivo.

Con un passato da agente immobiliare, poi ad un certo punta della sua vita ha preso un’altra strada come lei stessa racconta: “La mia vita è cambiata da quando mi sono fatta tatuare il volto di Santa Filomena, è stato un miracolo di liberazione”. Dunque, prima ha lavorato presso l’agenzia immobiliare di Giuseppe Masi, esponente del Partito Democratico di Gioia del Colle, che l’ha fatta entrare in politica.

Nel 2013, infatti, è stata eletta all’assemblea nazionale del PD. Poi, in seguito è iniziata la sua carriera nello spettacolo televisivo come concorrente del reality show Mammoni – Chi vuole sposare mio figlio? su Italia 1 nel 2012. Ecco, che poi è stata scoperta da Rocco Siffredi ed ha iniziato una carriera come porno attrice. Poi è stata anche una naufraga de L’Isola dei Famosi 12. Infine, Malena spesso è opinionista in vari programmi targati Mediaset

Rivelazioni hot su Corona e il Pd

L’attrice è stata ospite di Belve nella puntata di venerdì 25 marzo, raccontando la sua vita ma anche facendo rivelazioni piccanti ad esempio su Fabrizio Corona, Mario Balotelli ma anche il Pd. Sui primi due non si è sbottonata più di tanto ma non ha né smentito né confermato, a detta sua, “per non fargli pubblicità”. Un passaggio però su Corna c’è stato: “Fabrizio Corona nel suo libro ha detto di essere stato con me perché voleva divertisti e mi vedeva come un oggetto.

Non è bello usare quella parola con una persona. In realtà non quell’esperienza non è nemmeno stata così bella perché non ha una grande attrazione per le donne. Se lo penso sul serio? No lo penso veramente non era una vendetta. Se un uomo si ferma a giudicare una donna solo per l’aspetto fisico significa che non ha la capacità di entrarci in contatto. Se un uomo è attratto dalle donne non ha paura.

Lui temeva il mio lavoro e diceva che mentre era con me pensava a tutti gli altri uomini che ho avuto intorno. Allora piccolo mio non sei così amante delle donne”.

Poi, ecco le rivelazioni sul Partito Democratico. I dem quando hanno scoperto il suo lavoro, hanno smesso di salutarla. Almeno fino a quando non andava in bagno, dove – ha ammesso – i dem le chiedevano i selfie.