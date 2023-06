Lorenzo Sospiri, chi è il presidente della Regione Abruzzo: indagato per droga e corruzione

Lorenzo Sospiri è il presidente della regione Abruzzo ed ha ricevuto avviso di garanzia per reati quali droga e corruzione. Sospiri ha ricevuto avviso di garanzia per finanziamento illecito politico elettorale.

Lorenzo Sospiri, chi è il presidente della Regione Abruzzo

Lorenzo Sospiri è il presidente del consiglio regionale dell’Abruzzo. Sospiri è nato a Pescara il 20 marzo 1975 e la sua carriera politica si sviluppa in Forza Italia. Ha iniziato come segretario regionale del movimento giovanile Alleanza Nazionale Azione Giovani, nel 2008 è stato eletto Consigliere Comunale nella città di Pescara nelle fila della lista del Pdl dove ha fatto parte delle Commissioni consiliari Lavori Pubblici, Vigilanza e Garanzia, Sociale.

Indagato per droga e corruzione

Sospiri ha ricevuto un avviso di garanzia per finanziamento illecito politico elettorale. Nella nota della Finanza si legge che “tra i comportamenti del dirigente a favore dell’imprenditore edile, vi è anche l’interessamento alla gara di appalto, finanziata con fondi del Pnrr e indetta dal Comune di Pescara, avente ad oggetto l’affidamento dei lavori per la realizzazione del collegamento dell’Asse attrezzato di Pescara e l’adeguamento dello svincolo della S.S. 714, gara nella quale è risultata prima classificata l’Associazione temporanea di imprese costituita dalla suddetta società e da un’altra società, che venivano successivamente escluse dalla gara per ragioni esclusivamente formali attinenti la documentazione amministrativa presentata”. Nell’inchiesta delle Fiamme gialle a finire in manette Fabrizio Trisi, il dirigente del settore “Lavori pubblici” del Comune di Pescara, l’imprenditore edile Vincenzo De Leonibus e due pusher.

