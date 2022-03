Lino Banfi: chi sono moglie e figli?

Lino Banfi è un attore comico italiano soprannominato anche “il Nonno d’Italia”. Ma chi sono moglie e figli di Lino Banfi?

Chi è Lino Banfi

Lino Banfi, nome d’arte di Pasquale Zagaria, è nato ad Andria il 9 luglio 1936 in provincia di Bari. Il suo primo pseudonimo fu Lino Zaga che decise poi di cambiare perchè, secondo Totò, “nel mondo dello spettacolo porta sfortuna accorciare i cognomi”. Da qui la decisione di passare ad essere Lino Banfi. Oggi l’attore comico è molto amato in Italia ed è considerato il “Nonno d’Italia”.

Vediamo chi sono moglie e figli di Lino Banfi.

Lino Banfi: moglie

La moglie di Lino Banfi si chiama Lucia Zagaria e i due si sono conosciuti quando erano molto giovani. La coppia festeggerà i 60 anni di matrimonio proprio a marzo 2022 ma Lucia, purtroppo, soffre di Alzheimer: “Non riesce a camminare – aveva raccontato l’attore a Il Messaggero – perché ha il nervo sciatico compresso da due vertebre”. Lucia Zagaria, è nata nel 1938 ed è sempre stata la spalla femminile dei grandi successi dell’attore.

A Novella 2000 Nino ha avuto modo di raccontare come ha conosciuto la moglie. “Ci siamo conosciuti quando lei aveva tredici anni e io quindici. Ero appena uscito dal seminario dove i miei genitori mi avevano rinchiuso per avviarmi a una carriera ecclesiastica. Lucia apparteneva a una famiglia benestante, il papà aveva un negozio di parrucchiere da donna molto bene avviato, ed era contrario alla nostra unione perché io ero poverissimo”.

I due si sono sposati nel 1962 dopo 10 anni di fidanzamento.

Figli

L’attore comico Lino Banfi ha due figli, Walter e Rosanna, avuti da Lucia.

Walter Banfi lavora anche lui, come il padre, nel mondo dello spettacolo, è produttore esecutivo ed è stato protagonista anche de I sogni nel mirino.

Rosanna Banfi, invece, è un’attrice come il padre e ha recitato con Lino in diverse fiction televisive. Dopo aver lottato contro un tumore al seno nel 2009, continua a lavorare come attrice.

S è sottoposta a cicli di chemioterapia e a interventi chirurgici, e grazie alla sua determinazione è riuscita a superare la malattia. Da allora è promotrice della ricerca e della prevenzione contro il tumore che ha superato.