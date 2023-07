Jannik Sinner, chi è il padre e chef del suo staff

Jannik Sinner è un giovane tennista, considerato uno dei nastri nascenti del tennis azzurro. Ma chi è il padre dell’alto atesino? Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Jannik Sinner, chi è il padre chef del suo staff

Il padre di Jannik Sinner, tennista nato e cresciuto in Trentino Alto Adige, si chiama Hanspeter ed è anche chef del suo staff sportivo. Come anche la mamma del tennista, il padre lavora in Val Fiscalina, presso il rifugio Fondovalle (Talschlusshütte), in qualità di chef e cameriere.

Cosa ha detto Sinner sul padre

Jannik Sinner, in una intervista rilasciata al El Pais, ha parlato dei suoi genitori: “Tutti i giocatori si innervosiscono durante una partita, ma cerco di stare calmo perché le partite possono essere molto lunghe. Penso di doverlo ai miei genitori, che hanno lavori molto semplici; mio padre è un cuoco e mia madre serve i piatti nello stesso ristorante. Hanno molto rispetto per il loro lavoro e credo che mi abbiano trasmesso quella mentalità: rispetto per il lavoro, rispetto per tutti, impara ad accettare che in campo può succedere di tutto. La stessa cosa succede lì al ristorante: tutto può succedere e bisogna stare calmi”.

“Cucinare è la sua vita”

Sempre del padre ha parlato dopo una vittoria su Fritz a Indian Wells: “Lui è rimasto 40 anni in cucina, venti in rifugio in Val Fiscalina. Ha iniziato a girare con me dai tornei negli Stati Uniti. A lui piace: cucinare è la sua vita. E io mi sento felice. Sono andato via di casa quando avevo 14 anni, abbiamo passato troppo poco tempo insieme, così proviamo a recuperare”.

Mamma e parenti di Sinner

La mamma Siglinde, invece, e ha un fratello adottivo di tre anni più grande (Mark), al quale è molto affezionat. Entrambi i genitori lavorano in Val Fiscalina, presso il rifugio Fondovalle (Talschlusshütte), in qualità di chef e cameriera. Durante l’infanzia, la sua attenzione è rivolta soprattutto allo sci (vinse anche il famoso Trofeo Topolino come Alberto Tomba) e non tocca una racchetta prima dei sette anni.