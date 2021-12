Il mistero del cadavere ritrovato sull’Etna: trovati necrologi accanto al corpo

Catania, novità sul cadavere non identificato ritrovato in una grotta alla base dell’Etna. Accanto al corpo vecchi fogli di giornale contenenti necrologi. Potrebbero essere l’indizio decisivo per scoprire l’identità del morto senza nome.

Etna, novità sul cadavere ritrovato nella grotta: accanto al corpo vecchi necrologi

È ancora un giallo l’identità del cadavere trovato l’11 Novembre nella Grotta di Zafferana, nelle viscere dell’Etna. Il corpo, trovato durante un’esercitazione al soccorso alpino della Guardia di Finanza, risale a più di 40 anni fa. Vestiva un elegante completo, una mantellina verde di nylon, cravatta e un orologio fermo alle 10.50.

Secondo La Repubblica, ci sarebbero novità che potrebbero essere fondamentali per svelare il mistero. Accanto al corpo sono state rinvenute alcuni vecchi fogli del giornale La Sicilia, pagine dei necrologi risalenti al 15 Dicembre 1978. Ben dodici nomi risultano evidenziati all’interno delle pagine. Potrebbero essere un indizio essenziale per stabilire finalmente l’identità del morto senza nome.

Per il momento i nomi sembrano del tutto scollegati tra loro. L’unica cosa che li accomuna è il periodo in cui sono morti. Le persone evidenziate nei necrologi sono tale Barbara Finocchiaro, madre di un professore universitario, il dottor Saverio Betto, definito “Nobil Homo Commendator”, Florina Impalà, una signora apparentemente molto religiosa, il cavalier Edmondo De Marco, il dottor Paolo Rapisarda, il geometra Paolo Pavone, la professoressa Palma Brunelli, il medico Salvatore Lentini e l’anziano Bernardo La Mari. Gli investigatori del gruppo di Catania delle Fiamme Gialle hanno cominciato ad indagare sui nomi, in cerca di una pista che li porti alla verità.

La vera identità del morto della grotta: l’ipotesi Mauro de Mauro, cronista scomparso

Per l’antropologo nominato dalla procura di Catania il cadavere misterioso appartiene a “un uomo di circa 50 anni. Altezza, 1,70; riscontrate malformazioni congenite al naso”. Quest’ultimo dettaglio aveva inizialmente colpito la famiglia di Mauro de Mauro, cronista de L’Ora sequestrato e ucciso in circostanze misteriose il 16 Settembre 1970. Il ritrovamento dei fogli di giornale, risalenti al 1978, esclude che il corpo misterioso possa appartenere al giornalista.