Francesca Chillemi vita privata: marito, figlia, Can Yaman

Tutto sulla vita privata dell’attrice e modella Francesco Chillemi, al centro del gossip per il presunto flirt con il collega Can Yaman. Chi è suo marito? Chi è sua figlia? Quanta verità c’è dietro i pettegolezzi sull’attore turco, suo collega in Viola come il mare?

La vita privata di Francesca Chillemi: il compagno Stefano e la figlia Rania

L’attrice e modella Francesca Chillemi, ex Miss Italia 2003 e protagonista della nuova fiction Viola come il mare, è la compagna di Stefano Rosso.

I due sono felici insieme da tempo ma, per il momento, non sono ancora sposati. Nato a Marostica il primo Giugno del 1979, Stefano è il figlio di Renzo Rosso, fondatore del celebre marchio di moda Diesel. Ha studiato moda negli Stati Uniti, al Fashion Institute of Technology di New York, e oggi si occupa della multimilionaria azienda di famiglia. È inoltre membro del consiglio del gruppo OTB, Only the Brave, holding che controlla Diesel e molti altri marchi, tra cui Marni, Victor & Rolf e Amiri.

Ha investito anche nel calcio: è il Presidente del L.R. Vicenza.

Francesca Chillemi e Stefano Rosso si sono incontrati la prima volta nel 2010, ma non è stato un colpo di fulmine. “Ci siamo messi insieme quattro anni dopo“ -racconta l’attrice a Io Donna nel 2017- “Ci siamo sentiti almeno per un anno prima di innamorarci. Rivisti, solo qualche volta. Stefano mi ha conquistato con la sua purezza. Chiedi a chiunque lo conosca: ha una limpidezza che affascina, è diretto.

La prima persona che non mi ha raccontato balle“. Nel 2016 la coppia ha avuto una figlia, Raina, che oggi ha 5 anni. Francesca Chillemi spera che non arrivi a somigliarle troppo, crescendo: “Fisicamente è una mini-me ma le auguro che le somiglianze finiscano lì: spero prenda il carattere del padre, uno che sta stare al mondo meglio di me. Io ho faticato tanto, per raggiungere l’equilibrio. Sono un’istintiva, e alle persone istintive a volte va bene, a volte piangono”.

Can Yaman, flirt o illazioni?

Nelle ultime settimane, Francesca Chillemi è stata al centro del gossip per un sospetto flirt con Can Yaman, modello e attore turco suo collega di set di Viola come il mare. Un servizio del settimanale Chi sosteneva che tra i due attori fosse scattato qualcosa di importante, al punto dal passare due notti insieme nello stesso appartamento. A prova di tali indiscrezioni il magazine portava alcune foto, che mostravano i due “uscire dal medesimo portone seppur in attimi diversi”.

Gli attori non hanno mai parlato apertamente del presunto flirt, ma la storia non si è fermata qui. Secondo diverse voci di corridoio, Stefano Rosso e la sua famiglia non avrebbero gradito i comportamenti della compagna emersi dal servizio. Per settimane si è parlato di una possibile crisi coniugale. In una recente intervista, tuttavia, Stefano Rosso ha raccontato di essersi chiarito con la compagna, e di non avere ragione di non fidarsi delle sue parole.

La loro relazione, per il momento, è più solida che mai.

Nel corso della puntata de I Soliti Ignoti del 6 Gennaio, inoltre, Stefano Rosso ha nuovamente zittito le voci sulla crisi della coppia. Francesca Chillemi ha infatti partecipato al programma come “ignoto numero uno“. Il compagno ne ha approfittato per scattare una foto allo schermo, per poi postarla in una storia sul suo profilo instagram con il sottotitolo “Looking good” (“Come stai bene”).