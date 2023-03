Fabrizio Corona contro Fedez: “Ha una relazione con Luis Sal”. Il rapper vorrebbe comprare una nave per migranti

Fabrizio Corona contro Fedez: l’ex re dei paparazzi ha messo di nuovo nel mirino la relazione tra il rapper e la famosa influencer. Intanto, il rapper ha fatto un cuorioso annuncio dichiarando di voler comprare una nave per migranti.

Fabrizio Corona contro Fedez: “Ha una relazione con Luis Sal”

Fabrizio Corona si è scagliato ancor auna volta contro Fedez e Chiara Ferragni. Secondo Corona, il rapper e Luis Sal avrebbero una relazione: “Chiara Ferragni ha messo Fedez davanti ad un bivio: o lei o Luis Sal. Il rapper ha scelto la moglie, ecco perché nella nuova puntata de Il muschio selvaggio è sparito, senza avviso e preavviso, Luis Sal. Il motivo? Voci in giro dicono che ci sta stata una relazione tra i due”.

Qualche giorno fa Corona su Telegram aveva parlato di nuovo del possibile divorzio tra Fedez e la Ferragni: “Le acque in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo”.

Il rapper vorrebbe comprare una nave per migranti

Durante la puntata del 20 marzo del podcast Muschio Selvaggio, Fedez ha intervistato Cecilia Strada, dell’associazione Resq People saving people. Nella chiacchierata, il rapper se ne è uscito nel voler comprare una nave per migranti: “voglio vedere quanto costa una nave, solo per mettere la mia faccia e farla federe così la gente si spaventa. Scherzi a parte, dev’essere un’esperienza tosta”.

