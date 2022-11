Fabio Leoni, chi è il marito di Rosanna Banfi: carriera, lavoro, vita privata

Chi è Fabio Leoni, marito di Rosanna Banfi. L’attrice pugliese figlia di Lino lo ha sposato nel 1992 ed è rimasta al suo fianco da allora. È molto noto nell’ambiente cinematografico, anche se non lavora di fronte alle telecamere. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è il marito di Rosanna Banfi, Fabio Leoni: vita privata e carriera

Classe 1963, Fabio Leoni ha 59 anni ed è noto al pubblico italiano in quando marito e compagno di vita di Rosanna Banfi, attrice e figlia di Lino Banfi.

I due sono inseparabili ormai da trent’anni: sono infatti convolati a nozze nel 1992 e non si sono mai lasciati da allora. Leoni non è noto nel mondo del cinema solo per il suo legame con Rosanna, anzi. È infatti uno sceneggiatore cinematografico molto apprezzato nel settore, sebbene preferisca evitare il clamore di telecamere e riflettori. Si sa infatti molto poco della sua sfera personale, visto che è del tutto assente anche dai social, se si esclude qualche comparsa sul profilo Instagram della moglie.

Vita privata: dalla malattia della moglie ai figli

Fabio Leoni e Rosanna Banfi hanno affrontato molte sfide insieme nel corso del loro matrimonio. Una delle più difficili è stata la malattia dell’attrice, colpita da un tumore al seno nel 2009.

Leoni supportato con forza sua moglie durante il periodo di chemio, arrivando a rasarsi i capelli in segno di solidarietà poco prima dell’inizio della terapia. Dal loro solido amore sono nati due figli, Virginia e Pietro, che hanno rispettivamente 28 e 24 anni.