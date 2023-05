Elezioni comunali Sondrio 2023, risultati ed exit poll in diretta, avanti Scaramellini (cdx)

Elezioni comunali Sondrio 2023, i risultati in diretta. Tutte le informazioni sulle elezioni amministrative di domenica 14 e lunedì 15 maggio in 790 comuni italiani. Ecco i dati in diretta sullo spoglio ad Ancona, dove si sfidano tre candidati. Nel caso in cui non venga raggiunto il 50% delle preferenze, i due candidati più votati si affronteranno al ballottaggio.

Elezioni comunali Sondrio 2023, risultati ed exit poll in diretta

La nuova tornata di elezioni amministrative porta al voto i cittadini di 790 comuni per eleggere 766 sindaci e 10.150 consiglieri. TrueNews.it seguirà in diretta i risultati delle elezioni comunali 2023 a Sondrio. Riporteremo inoltre, in tempo reale, i dati degli exit poll, i sondaggi effettuati all’uscita dei seggi. Le urne rimarranno aperte dalle 7:00 alle 23:00 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Lo spoglio avrà inizio subito dopo la chiusura dei seggi.

Tutti i candidati sindaci

Sono tre i candidati per la posizione di Sindaco di Sondrio. Ecco la lista dei politici in lizza per il posto di primo cittadino:

Marco Scaramellini (centrodestra) sostenuto da Sondrio Viva!, Lega, Sondrio Liberale, Popolari Retici, Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Forza Italia

(centrodestra) sostenuto da Simone del Curto (centrosinistra)

(centrosinistra) Luca Zambon (letizia moratti civica)

Primi dati

Dopo le prime 3 sezioni, ecco i primi dati:

Marco Scaramellini (cdx) 50,6%

Simone del Curto (centrosinistra) 46,6%