Elezioni comunali a Siena 2023, risultati: lo spoglio in diretta: in vantaggio Ferretti

Elezioni comunali Siena 2023, i risultati in diretta. Di seguito tutte le informazioni sulle elezioni amministrative di Domenica 14 e Lunedì 15 Maggio nei 790 comuni italiani presi in esame. Ecco allora i dati in diretta sullo spoglio a Siena, dove si sfidano ben otto candidati.

Elezioni comunali a Siena 2023, risultati ed exit poll in diretta

Le elezioni di questi due giorni hanno portato i cittadini a votare nelle varie città, per eleggere – in totale – 766 sindaci, con 790 comuni presi in esame. Oltre al ruolo di “primo cittadino”, ci sono anche le votazioni per 10.150 consiglieri. Per l’occasione TrueNews.it seguirà in diretta i risultati delle elezioni comunali 2023 a Siena. Verranno inoltre riportati, sempre in tempo reale, i dati degli exit poll, ovvero i sondaggi svolti all’uscita dei seggi.

Le urne sono state aperte dalle ore 7 alle ore 23 di Domenica, mentre sono attive dalle ore 7:15 di Lunedì. Lo spoglio comincerà non appena si chiuderanno i seggi.

Siena 2023, tutti i candidati

La città di Siena, che conta poco più di 53.000 abitanti, può vantare ben otto candidati per la posizione di “primo cittadino del comune toscano”. Questo potrebbe portare al ballottaggio i due più votati, qualora nessuno dovesse ottenere più del 50% delle preferenze.

Ecco di seguito i nomi dei candidati e le liste che appoggiano le rispettive candidature:

Anna Ferretti , liste Con Anna Ferretti Sindaca, Partito Democratico e Si Sinistra-lep!

, liste Con Anna Ferretti Sindaca, Partito Democratico e Si Sinistra-lep! Nicoletta Fabio , liste Forza Italia-Unione di Centro- Liberali e Riformisti Npsi, Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier, Movimento civico senese e Siena in Tutti i Sensi

, liste Forza Italia-Unione di Centro- Liberali e Riformisti Npsi, Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier, Movimento civico senese e Siena in Tutti i Sensi Elena Boldrini , liste Movimento 5 Stelle

, liste Movimento 5 Stelle Massimo Castagnini , liste Castagnini Sindaco, Destinazione Terzopolo, Lista de Mossi e Siamo Siena

, liste Castagnini Sindaco, Destinazione Terzopolo, Lista de Mossi e Siamo Siena Roberto Bozzi, liste Siena in Azione

liste Siena in Azione Emanuele Montomoli , liste Emanuele Montomoli Sindaco

, liste Emanuele Montomoli Sindaco Alessandro Bisogni , liste Siena Popolare

, liste Siena Popolare Fabio Pacciani, liste Civici in Comune, In Campo, Per Siena, Riscrivere Siena, Sena Civitas, Si Patto dei Cittadini e Siena Sostenibile.

Siena 2023, i primi dati

Sulla base delle prime 3 sezioni rilevate su 50, questi i numeri:

Ferretti Anna (CSX) 40,7%

Fabio Nicoletta (CDX) 25,4%

Pacciani Fabio (SX) 13,6 %