Elezioni comunali a Pisa 2023, risultati: lo spoglio in diretta

Elezioni comunali Pisa 2023, i risultati in diretta. Ecco tutte le informazioni sulle elezioni amministrative di Domenica 14 e Lunedì 15 Maggio in ben 790 comuni italiani presi in esame. Di seguito allora i dati in diretta sullo spoglio a Pisa, dove a contendersi il “titolo” troviamo ben sei candidati.

Elezioni comunali a Pisa 2023, risultati ed exit poll in diretta

Le elezioni di questi due giorni hanno spronato i cittadini a votare nelle varie città, per scegliere le nuove guide nei 790 comuni coinvolti. I votanti hanno così l’opportunità di eleggere – in totale – 766 sindaci. Oltre al ruolo di “primo cittadino”, ci sono anche le votazioni per 10.150 consiglieri. Per l’occasione TrueNews.it seguirà in diretta i risultati delle elezioni comunali 2023 a Pisa. Verranno inoltre riportati, sempre in tempo reale, i dati degli exit poll, cioé i sondaggi effettuati all’uscita dei seggi.

Le urne sono state aperte dalle ore 7 alle ore 23 di Domenica, mentre sono attive dalle ore 7:15 di Lunedì. Lo spoglio comincerà non appena si chiuderanno i seggi.

Pisa 2023, tutti i candidati

La città di Pisa, che conta poco più di 90.000 abitanti, può vantare ben sei candidati per la posizione di sindaco della località toscana. Questo potrebbe portare al ballottaggio i due più votati, nell’eventualità in cui nessuno dovesse ottenere più del 50% delle preferenze.

Ecco di seguito i nomi dei candidati e le liste che appoggiano le rispettive candidature: