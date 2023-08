Domenica In, Mara Venier è pronta all’addio: chi la sostituirà?

Domenica In, si torna a parlare di addio per Mara Venier. La conduttrice è davvero pronta a lasciare il talk show? Chi prenderebbe il suo posto?

Domenica In, Mara Venier è davvero pronta all’addio? Secondo alcune insistenti voci di corridoio, la celebre conduttrice potrebbe lasciare il talk show domenicale di Rai 1. Chi prenderebbe il suo posto?

Domenica In, possibile addio di Mara Venier: cosa succederà?

Mancano poche settimane alla ripresa della normale programmazione televisiva dopo la pausa estiva. Uno dei programmi più attesi è senz’altro Domenica In, il talk show domenicale di Rai 1 da sempre nel cuore degli italiani. La trasmissione tornerà in tv a settembre ma è al momento al centro di molte voci di corridoio che parlano di un totale restyling che potrebbe portare anche ad un possibile addio di Mara Venier. Con la conclusione della stagione tv 2022/23, l’amata conduttrice aveva confermato il suo ritorno, ma nelle ultime settimane si sono fatte sempre più insistenti le indiscrezioni che la vedono pronta a passare il testimone ad un volto nuovo.

In passato Zia Mara aveva soppesato la possibilità di lasciare Domenica In nel prossimo futuro: “Quest’anno è l’ultimo. Già nel 2022 ero molto indecisa, ma Domenica In è il mio punto debole. Quando poi mi chiedono di proseguire non so dire di no. Sono ormai quindici edizioni. Sono una matta. Amo profondamente questo programma. Negli ultimi cinque anni è sempre cresciuta, abbiamo fatto ascolti meravigliosi, ma questo sarà l’ultimo”. Sebbene Venier sia disponibile a condurre l’amato talk show almeno per un altro anno, quindi, l’addio si fa sempre più vicino e probabile. Chi prenderebbe il suo posto, in quel caso?

Chi sarà la prossima conduttrice del talk show? Le voci sull’erede di Mara

Ad oggi, la Rai sembra stia già testando un paio di possibili eredi di Mara. Al momento in prima fila c’è nientemeno che Soleil Sorge che, dopo le tante esperienze televisive tra reality show e ospitate da opinionista, sta dimostrando di avere una certa attitudine per la conduzione. La rubriche da lei condotte nel nuovo format Rai Felicità stanno portando risultati molto positivi: che Soleil sia pronta a fare il grande salto e a prendere le redini di Domenica In?