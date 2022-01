Delia Duran entra nella casa del Gf Vip? Il mistero aumenta

Delia Duran entra nella casa del Grande Fratello Vip 6? Probabilmente sì, ma nulla è dato più per sicuro. L’entrata di Delia Duran nella casa, infatti, è sempre più avvolta nel mistero.

Delia Duran entra nella casa del Grande Fratello?

La domanda se Delia Duran, compagna attuale di Alex Belli, entrerà o meno come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip è sempre più martellante nelle pagine di cronaca rosa. L’ingresso di Delia Duran nella casa, infatti, era dato per fatto in vista della puntata di lunedì 3 gennaio 2022.

Contrariamente a quanto si credeva, però, l’ingresso il 3 gennaio a meno di colpi di scena non ci sarà e il solo a varcare la porta rossa dovrebbe essere l’attore Kabir Bedi.

Delia Duran concorrente? Ecco i motivi dei dubbi

Il motivo per cui è quasi certo il rinvio (o è un ripensamento?) dell’entrata di Delia nella casa è che il suo fidanzato Alex Belli, la notte di Capodanno, ha pubblicato diverse storie sui social in cui lo si vede festeggiare proprio con la moglie e altri amici l’anno in arrivo.

Un indizio che è più di una prova visto che tutti i nuovi concorrenti, prima di entrare nella casa, devono fare un periodo di quarantena obbligatorio a seguito delle disposizioni di sicurezza legate al Covid. Il fatto che Delia fosse con Alex a festeggiare l’arrivo del 2022 fa quindi sorgere diversi dubbi: davvero Delia Duran sarà una concorrente del Grande Fratello Vip 6 o si tratta soltanto di voci prive di fondamento? E ancora: Delia vuole davvero partecipare al reality oppure aveva deciso per il sì e poi ci ha ripensato?