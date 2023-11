Clara, chi è l’attrice di Mare Fuori a Sanremo Giovani 2023: vita privata, carriera, canzoni

Chi è Clara, da star di Mare Fuori a finalista di Sanremo Giovani 2023. L’attrice dell’amata fiction Rai ha una carriera avviata come cantante. Cosa sappiamo esattamente sul suo conto?

Chi è Clara, da Mare Fuori a Sanremo Giovani 2023: vita privata, carriera

Nata a Varese nel 1999, Clara Soccini, in arte solo Clara, ha 24 anni ed è una dei promettenti artisti in finale per Sanremo Giovani 2023. Il suo è un nome già ben noto tra il pubblico italiano per il suo ruolo nell’amata serie tv targata Rai Mare Fuori, dove ha interpretato la cinica ed egocentrica trapper Crazy J. Il debutto di Clara nel mondo della musica risale al 2020, nel bel mezzo della pandemia da Covid-19. Durante il periodo del lockdown la giovane cantante si è fatta notare cantando in una serie di seguitissime live su Instagram.

Poco tempo dopo arrivano i suoi primi singoli come Io e te, cantato in coppia con il rapper e produttore Nicola Siciliano, ma anche Freak, Ammirerò, Bilico e Il tempo delle mele. In particolare spicca la celebre Origami all’alba, pezzo di Mare Fuori scritto da Matteo Paolillo e Lolloflow, che ha rastrellato milioni di visualizzazioni su Youtube e oltre 50 milioni di ascolti su Spotify. Nel 2023 è pronta a giocarsi il tutto e per tutto per un posto al Teatro Ariston a Sanremo Giovani 2023 con il brano Boulevard.

Vita privata e social network, chi è il suo fidanzato?

Si sa pochissimo circa la vita privata e sentimentale di Clara, sempre molto attenta a proteggere la propria privacy. Il suo profilo Instagram ha oltre 227mila follower ed è dedicato perlopiù alla sua carriera musicale. In passato alcuni giornali di gossip avevano associato la giovane cantante all’ex stella di Amici Sangiovanni. I due artisti hanno però smentito ogni voce di flirt, dichiarando di essersi visti solo per chiacchierare.