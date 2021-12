Chi è Simona Brachetti, a Pomeriggio 5 al posto di Barbara D’Urso

Chi è Simona Brachetti, giornalista e conduttrice, volto di Canale 5. Sta facendo strada nell’azienda e nella Tv della Mediaset tanto da andare in onda al posto di Barbara D’Urso.

Chi è Simona Brachetti

Simona Brachetti è nata Meldola(provincia di Forlì) il 15 agosto 1976. Si laurea in Giurisprudenza a Bologna. Inizia a collaborare con svariati giornali locali come La voce di Forlì. Prima di lavorare alla Mediaset ha fatto esperienza nella redazione di Sky Tg24. Nel 2020 ha scritto e pubblicato anche il suo primo libro, “Donne è arrivato lo smart working”, Edizioni Leima.

La vita sentimentale di Simona Brachetti è abbastanza movimentata e ricca. Nel 2008 si è sposata con il conduttore radiofonico e televisivo Federico Quaranta per poi divorziare nel 2013. Quattro anni più tardi sposa l’avvocato Carlo Longari. Nel 2021 la coppia annuncia la separazione.

Brachetti a Pomeriggio 5 al posto di Barbara D’Urso

La giornalista e conduttrice dal 2007 lavora alla Mediaset e anno dopo anno si sta facendo sempre più strada. Oggi Simona Brachetti è la conduttrice di Pomeriggio Cinque News, il programma di Canale 5 in onda dal 20 dicembre 2021 e fino al 14 gennaio 2022 alle ore 17.25, dopo Love is in the Air. La trasmissione di informazione prende dunque il posto di Pomeriggio Cinque e di Barbara d’Urso durante il periodo delle feste di Natale. La D’Urso tornerà regolarmente in onda dal 17 gennaio.

Per Simona Brachetti si tratta di una nuova esperienza alla guida di un programma informativo di Canale 5, dopo che quest’estate era stata alla guida di Morning News, al posto di Mattino Cinque.