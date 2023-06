Pietrangelo Buttafuoco è un giornalista siciliano, conosciuto anche per le sue apparizioni in televisione

Pietrangelo Buttafuoco è un giornalista siciliano, conosciuto anche per le sue apparizioni in tv.

Chi è Pietrangelo Buttafuoco

Pietrangelo Buttafuoco è un giornalista e scrittore italiano nato a Catania nel 1963. Laureatosi in Filosofia, ha intrapreso la carriera giornalistica scrivendo per Il Secolo d’Italia; successivamente, ha collaborato con testate quali L’Italia settimanale (di cui è stato direttore nel 1996), Il Giornale, Il Foglio e Panorama. È stato in carriera anche finalista al Premio Campiello con Le uova del drago (2005) e ad oggi scrive per i quotidiani la Repubblica e Il Foglio.

Politica

Buttafuoco per un periodo è stato membro di MSI e AN. Dirigente nazionale del Fronte della Gioventù, dal 1991 è componente del Comitato centrale del Movimento Sociale Italiano e poi, dal congresso di Fiuggi del gennaio 1995, è componente dell’Assemblea nazionale di Alleanza Nazionale, fino al 2003.

Libri

Tra le altre pubblicazioni si ricordano: L’ultima del diavolo (2008), Fimmini (2009), Il Lupo e la Luna (2011), Fuochi (2012), Il dolore pazzo dell’amore (2013), entrambe nel 2014, Buttanissima Sicilia e I cinque funerali della signora Göring, Il feroce saracino (2015), entrambi nel 2016, Le uova del drago e La notte tu mi fai impazzire, tutti nel 2017, I baci sono definitivi, Strabuttanissima Sicilia e L’insoluto. Piccolo dizionario biografico per ricordare l’Italia di oggi (con S. Nazzaro), Salvini e/o Mussolini (2020) e Sono cose che passano (2021).

Tv

Da giugno a settembre 2007 ha condotto su LA7, in coppia con Alessandra Sardoni, la trasmissione Otto e mezzo, nella sostituzione estiva dei conduttori Giuliano Ferrara e Ritanna Armen