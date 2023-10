Pierpaolo Spollon, chi è la fidanzata: il gossip sull’attore di Doc e Blanca

Chi è la fidanzata di Pierpaolo Spollon? Secondo alcune voci il giovane attore, molto apprezzato in Doc – Nelle tue mani e Blanca, potrebbe aver trovato l’amore. Di chi si tratta?

Chi è la fidanzata di Pierpaolo Spollon?

C’è molta curiosità attorno a Pierpaolo Spollon, noto volto della fiction italiana. Il giovane attore ha appena compiuto 33 anni ed è già entrato del cuore di tantissimi telespettatori, grazie alle sue interpretazioni in Doc – Nelle tue mani, Blanca e L’Allieva. L’attore ha oltre 290mila follower sul suo profilo instagram, che intrattiene con splendidi scatti e grandi dosi di autoironia. Non sorprende quindi che siano in tanti ad essere curiosi sulla sua vita privata, uno dei pochi argomenti su cui l’attore tende a scucirsi pochissimo.

Spollon è infatti incredibilmente riservato per quanto riguarda la sua vita sentimentale ed è ormai esperto nello schivare le domande impiccione dei giornalisti. In risposta all’assalto di Francesca Fialdini, conduttrice Da noi…a ruota libera, l’attore fa il vago:“Come dice Chet Baker io mi innamoro molto facilmente, ma di tutto”. Ciononostante gli esperti di gossip non si sono dati per vinti e hanno continuato a scavare nel suo passato. E, a quanto sembra, potrebbero aver trovato qualcosa…

La misteriosa fiamma è un ex compagna di classe?

Secondo alcune fonti non confermate, Pierpaolo Spollon sarebbe fidanzato con una certa Angela, una ragazza che vive al di fuori del mondo dello spettacolo. Le informazioni disponibili su di lei sono veramente pochissime. A quanto sembra, Angela ha conosciuto l’attore ai tempi del Liceo. La loro sembra essere una relazione storica, a cui Pierpaolo Spollon in passato ha dato molta importanza. Non è infatti dato sapere, data la natura riservatissima dell’attore, se i due stiano ancora insieme o meno. Gli appassionati di cronaca rosa restano in attesa di una potenziale uscita pubblica che confermi le voci, o di un’ennesima smentita.