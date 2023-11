Chi è Giada Savi, attrice nei panni di Carla in “Corpo libero”

Giada Savi, 17 anni, è una giovane attrice che ha recitato in “Corpo libero”, serie tv in onda su Rai 2, nei panni di Carla Castoldi.

Chi è Giada Savi

Giada Savi, 17 anni originaria di Napoli, è una giovane attrice che ha recitato in “Corpo libero”. La ragazza ha recitato nella serie tv in onda su Rai 2. Sulla sua vita si sa pochissimo, se non che ha iniziato a praticare ginnastica artistica già all’età di due anni e mezzo, ed è sempre stata la sua grande passione. Ha sempre desiderato partecipare ad un casting e con Corpo Libero ne ha avuto l’occasione. La serie, infatti, le ha dato la possibilità di unire la recitazione alla grande passione per il suo sport.

Nel 2023 ha recitato anche in “Hey Joe”.