Chi è Gabriella Pession, Anna in “La Porta Rossa”: origini, film, marito, carriera

Gabriella Pession, nata a Daytona Beach il 2 novembre 1977, è un’attrice italiana con cittadinanza statunitense. Figlia di genitori italiani nativi della Valle d’Aosta, dopo essere nata e aver vissuto fino all’età di 7 anni negli Stati Uniti, si trasferisce a Milano. Oltre agli studi formativi, in Italia pratica per molti anni a livello agonistico il pattinaggio di figura, che le dà l’opportunità di viaggiare in tutto il mondo. Durante una gara, Gabriella ha un infortunio, con frattura del piede sinistro: questo evento segna la fine della sua carriera agonistica. Successivamente, ha intrapreso la carriera di attrice.