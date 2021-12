Chi è Elettra Lamborghini: canzoni, marito Afrojack, fratelli e sorelle

Chi è Elettra Miura Lamborghini? Personaggio televisivo e cantante bolognese, è la nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda automobilistica di lusso. Tutto sulle sue canzoni più famose, sul marito Afrojack e sui suoi fratelli e sorelle.

Chi è Elettra Lamborghini? Vita, carriera e canzoni

Nata a Bologna il 17 Maggio 1994, Elettra Miura Lamborghini è la figlia dell’imprenditore Tonino Lamborghini e di sua moglie Luisa Peterlongo. È celebre anche per la sua parentela con Ferruccio Lamborghini, fratello del padre e fondatore dell’omonima azienda automobilistica italiana. La sua prima apparizione televisiva risale al 2015, come ospite dello show Chiambretti Night. In seguito si afferma come personalità del piccolo schermo grazie a diverse partecipazioni a varietà e reality show di tutt’Europa, tra cui Super Shore, trasmesso in Spagna e America Latina, Riccanza, Geordie Show (Gran Bretagna), e recentemente l’edizione 2019 di The Voice of Italy, nel ruolo di giudice, e L’Isola dei Famosi 2021 nel ruolo di opinionista.

Le canzoni

Parallelamente alla sua carriera televisiva, infatti, Elettra Lamborghini porta anni da qualche anno anche quella di cantante. Dopo il suo primo singolo Pem Pem nel 2018, due volte disco di platino, ha pubblicato il suo primo album Twerking Queen nel 2019.

Nel 2020 partecipa a Sanremo con poco successo, cantando il brano Musica (e il resto scompare). Nell’estate dello stesso anno pubblica La Isla, pezzo cantato insieme a Giusy Ferreri che conquista il pubblico e vende oltre 70mila copie, ottenendo il disco di platino. Elettra Lamborghini prova a replicare il successo estivo nel 2021, con un altro singolo estratto dall’EP Twerking Beach, Pistolero. Il 3 Dicembre si da alla musica natalizia, con il singolo A mezzanotte (Christmas Song).

Vita privata, chi è suo marito, Afrojack?

Elettra Lamborghini è sposata con il disc jockey olandese Afrojack, pseudonimo di Nick van de Wall. La coppia si è fidanzata ufficialmente nel 2019 e si è sposata un anno dopo a Villa del Balbiano, sul lago di Como. Specializzato in musica house, dance e trap, Afrojack ha origini surinamesi ed è in attività dal 2003. In carriera ha pubblicato un album in studio nel 2014, Forget the world, quattro EP, tra cui il più recente Press Play nel 2018 e diversi singoli.

Elettra Lamborghini ha dichiarato di essere bisessuale. Prima di conoscere Afrojack, la cantante ha affermato di aver avuto molte esperienze con ragazze: “Vuoi sapere chi dei miei ex? Ne ho avuti pochissimi e sono durati tutti pochissimo Fino a che non ho realizzato che ero più dell’altra chiesa. Poi ho incontrato Nick”.

La famiglia Lamborghini, fratelli e sorelle

Elettra Lamborghini ha un fratello e tre sorelle: Ferruccio, Ginevra e le gemelle, nate nel 2001, Flaminia e Lucrezia, che di recente hanno affrontato l’esame di maturità. Anche Ginevra Lamborghini, classe ’92, ha una passione per la musica soprattutto per il jazz e il blues. Nel 2020 pubblica il suo primo singolo, Scorzese. Ha sempre lavorato in ambito creativo anche prima del suo esordio come cantante. È laureata in Marketing della Moda ed è consulente creativa per le collezioni femminili del marchio di abbigliamento del padre.

Ferruccio Lamborghini, fratello maggiore nato nel 1991, è invece appassionato di motori: è un pilota motociclistico in classe Moto2. Dopo il suo esordio nel 2007 è riuscito a vincere il titolo Moto2 del Campionato Italiano Velocità nel 2012, correndo per il team Quarantaquattro Racing. È vice-presidente e CEO della Tonino Lamborghini S.p.a.