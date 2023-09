Bonus trasporti studenti 2023/2024: come funziona e come richiederlo

Bonus trasporti studenti previsto per tutti le famiglie che non superano un certo limite di reddito annuale.

Bonus trasporti studenti 2023/2024: il Ministero ha messo a disposizione un aiuto economico che sarà possibile richiedere anche nelle prossime settimane. Diversi fondi infatti sono stati stanziati per coprire quanta più possibile utenza.

Bonus trasporti studenti 2023/2024: come funziona

Il bonus trasporti per il mese di settembre è scaduto ma tornerà a disposizione nel mese di ottobre. Il Ministero ha previsto 60 euro per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici locali, regionali e interregionali è a disposizione degli studenti con reddito inferiore ai 35mila euro annui dal 17 aprile. Il bonus si può richiedere per sé o per un figlio minorenne fiscalmente a carico, mentre i maggiorenni dovranno provvedere autonomamente.

Nel mese di settembre sono 1.923.420 i voucher emessi, per un totale di oltre 96 milioni di euro già erogati. Per questo è stato definito come un “grande risultato per la misura del Governo, particolarmente apprezzata dalla platea giovanile (oltre la metà dei beneficiari è under 30, il 56%). Si conferma l’importante efficienza informatica della piattaforma digitale messa a disposizione dal Ministero, che ha registrato un’attività di accesso telematico all’area personale (procedura di login) per quasi 5 milioni di utenti (4.933.055). È di 984 il totale delle aziende esercenti il trasporto pubblico sul territorio nazionale per le quali è stato emesso almeno un bonus. In cima alla top 20 delle imprese di trasporto per le quali è stato possibile richiedere il Bonus trasporti c’è Trenitalia Spa con 374.260 voucher emessi”.

Come richiederlo

Dunque, ci sarà la possibilità per gli studenti di richiedere e far risparmiare così qualcosa alle proprie famiglie. Ecco tutte le indicazioni per usufruire nel prossimo mese del bonus previsto dal Ministero dei Trasporti:

Collegati al sito bonustrasporti. lavoro. gov. it

Accedi con SPID o CIE

Indica il codice fiscale del beneficiario

Spunta la casella per l’ISEE

Inoltra la domanda

