Barbara D’Urso come i gerarchi a Norimberga: “Io trash? Eseguivo gli ordini”

“Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché – sottolineo – mi venivano chieste. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia”. Così Barbara D’Urso, ormai ex conduttrice di Pomeriggio Cinque epurata dal nuovo corso Mediaset voluto da Pier Silvio Berlusconi, si è difesa dall’accusa di aver fatto tv trash. Una giustificazione che suona tanto come la linea difensiva dei gerarchi nazisti al processo di Norimberga. “Abbiamo solo eseguito gli ordini”.

D’Urso vs Merlino: “La casalinga di Voghera esiste ancora”

Ovviamente qui il contesto è sensibilmente più light. Ospite del Festival Marateale di Maratea, in Basilicata, la D’Urso si è tolta altri sassolini parlando al Tgr locale: “Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino. Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comara”. Parole che sono una chiara risposta a quanto affermato da Myrta Merlino, che prenderà il suo posto a Pomeriggio Cinque: “Farò cronaca popolare, credo che la casalinga di Voghera non esista più”, aveva detto.

La promessa di Barbarella: “Torno quando meno ve lo aspettate”

Barbara D’Urso ha concluso “Torno, torno presto non vi preoccupate. Torno quando meno ve lo aspettate“. Una promessa che a qualcuno potrà suonare come una minaccia. E che, più che la segretaria del Pd Elly Schlein ed il suo “Non ci hanno visti arrivare”, rievoca un passaggio biblico: “Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora”