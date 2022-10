Angelo Madonia, chi è: vita privata, moglie, figli e Ballando con le stelle

Angelo Madonia è un ballerino ed anche un insegnante di danza. Nel 2022 partecipa come giudice a Ballando con le stelle.

Angelo Madonia è un ballerino professionista ed insegna anche danza. Nella sua carriera ha girato il mondo esibendosi in tanti paesi esteri. Nel 2022 è stato scelto come giurato nel programma di Rai 1 Ballando con le stelle.

Angelo Madonia, chi è: vita privata

Angelo Madonia è nato a Palermo il 27 luglio 1984. Dopo il diploma da geometra, sviluppa il suo talento e la sua passione nel campo del ballo, specializzandosi in danze latino americane, arrivando in finale ai Campionati Italiani.

Partito dal Teatro Massimo di Palermo da molto giovane, si è esibito in tutto il mondo, dalla Germania alla Russia passando per il Giappone e l’Inghilterra. Nel 2019 è stato Direttore tecnico dell’Italian Dance Studio e giudice internazionale presso la Federazione Mondiale Danza Sportiva. Si occupa, inoltre, di formazione di ballerini e maestri presso il Milano Lab Studio e tiene corsi di danze latino americane, danze standard e single e duo latin per adulti e bambini a Milano.

Angelo Madonia: moglie e figli

Della sua vita privata si sa ben poco. Sicuramente ha avuto una relazione ma adesso risulta essere single. Tuttavia, Angelo è padre di due bambine, Alessandra e Matilde che ha 4 anni.

Ballando con le stelle

Arriva per la prima volta a Ballando con le Stelle nel 2006 e lo vediamo nell’edizione del 2021, insieme a Rosanna Banfi, Claudia Gerini e Sandra Milo (ballerini per una notte).

Nell’edizione 2022, è stato scelto come nuovo maestro del programma condotto sempre da Milly Carlucci.