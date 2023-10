Alessia Marcuzzi, nuovo fidanzato: età, carriera, vita privata

Jody Proietti è il nuovo fidanzato di Alessia Marcuzzi. La conduttrice è stata beccata in compagnia del giovane ballerino dai paparazzi del settimanale Chi. Cosa sappiamo di lui?

Chi è Jody Proietti, presunto nuovo fidanzato di Alessia Marcuzzi

Secondo alcune indiscrezioni diffuse dal settimanale Chi, la nota conduttrice Alessia Marcuzzi avrebbe ritrovato l’amore dopo la fine del suo matrimonio con Paolo Calabresi lo scorso settembre. Il fortunato pare essere un uomo molto più giovane di lei, il ballerino 32enne Jody Proietti. Tra i due ci sono ben 18 anni di differenza, ma ciò non sembra essere un ostacolo per la nuova coppia. Secondo Chi, Jody e Alessia si sono conosciuti nel dietro le quinte di Boomerissima, programma condotto dall’ex Iena.

Un mese fa i paparazzi hanno beccato Alessia Marcuzzi mentre si recava a casa del ballerino. Negli scorsi giorni, invece, la presunta coppia è stata vista insieme durante una serata tra amici, poi conclusasi con un drink in privato. Poco più tardi Jody è stato visto mentre usciva dal portone del palazzo dei Parioli dove abita la Marcuzzi. I due erano già stati beccati insieme lo scorso gennaio, come dimostrerebbe un altro articolo di Chi che mette in evidenza i reciprochi scambi di like sui propri profili social.

La carriera in tv, dove abbiamo visto Jody Proietti?

Nato a Chiavari, in provincia di Genova, nel 1990 Jody Proietti non è un nome nuovo per i fanatici del piccolo schermo. Il ballerino è un nome conosciuto nel mondo dello spettacolo già da diversi anni. Ha fatto il suo esordio in tv nel 2009 in Italian Academy, talent show targato Rai dedicato alla danza. Il programma si è rivelato una rampa di lancio per Proietti, che in seguito ha collaborato a diversi progetti importanti affiancando artisti e coreografi come Daniel Erzalow, Bill Goodson, Luca Tommassini e Andrew Kasten del Le Cirque du Soleil. Negli anni successivi continua a lavorare in tv come ballerino, danzando in diverse manifestazioni ed eventi televisivi di successo, tra cui il Festival di Sanremo, Miss Italia, Cavalli di Battaglia, Il più grande spettacolo dopo il Weekend e il Tale e Quale Show.

Vita privata e social del ballerino

Per quanto riguarda la vita privata di Jody Proietti, si sa poco circa le sue conquiste precedenti. Il ballerino ha diversi profili social: ha un profilo Instagram con circa 2600 follower e una pagina Facebook in crescita. Non c’è molto spazio per la sua quotidianità, i suoi profili sono pieni di intriganti scatti in bianco e nero.